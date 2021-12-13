Bulutsuzluk Özlemi’nin konseri, İş Sanat YouTube kanalında

Türkiye'de rock müziğin önde gelen isimleri arasında yer alan Bulutsuzluk Özlemi, Symphonista Oda Orkestrası eşliğinde yıllardır bir ağızdan söylenen şarkılarını yeni düzenlemeleriyle ‘Sözlerimi Geri Alamam’ adını verdiği konserde seyircisiyle buluşturmuştu. Konserde, Yaşamaya Mecbursun, Zamska, Sözlerimi Geri Alamam gibi unutulmaz şarkıların yanı sıra grubun Kasım ayında çıkarttığı Bedrettin isimli albümünden de şarkılar seslendirilmişti. Tamamı seyircili kaydedilen konser 16 Aralık Perşembe saat 20.30’da İş Sanat’ın Youtube kanalında da yayınlanacak. Konser, ilk gösterim tarihinden itibaren ücretsiz izlenebilecek.