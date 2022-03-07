Bursa Kitap Fuarı 11 Mart’ta kapılarını açıyor

Tüyap Fuarcılık tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nin destekleri ile 11 – 20 Mart 2022 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Bursa 19. Kitap Fuarı için geri sayım başladı. 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun ve yazar, şair ve bilim insanlarının kitapseverlerle buluşacağı fuara Bursa ve çevre illerden ziyaretçi bekleniyor.



İlhan Ersözlü

Bursalılara iki yıllık aradan sonra beklenen müjdeyi veren Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü şunları söyledi: “Kitapseverlerin bu seneki ilk buluşmasına Çukurova Kitap Fuarı ile ev sahipliği yaptık, hız kesmeden kitap fuarlarımıza Bursa ile devam ediyoruz. Bu sene 19.sunu düzenleyeceğimiz Bursa Kitap Fuarı hem şehrin hem de bölgenin kültürel gelişimine yadsınamaz bir katkıda bulunuyor. İlgiyle takip edilen Bursa Kitap Fuarı’na bölgedeki tüm ziyaretçilerimizi bekliyor, fuara gelecek önemli yazarlarımızla onları buluşturmak için gün sayıyoruz. Ayrıca Tüyap Kitap Fuarları’nın simgesi haline gelen imza günleri ve kültür etkinlikleriyle tüm ziyaretçilerimizi benzersiz bir fuar deneyimi bekliyor” dedi. Girişin ücretsiz olduğu Bursa 19. Kitap Fuarı, 11-19 Mart 2022 tarihlerinde 10.00-19.30, kapanış günü olan 20 Mart 2022 tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.