Bursa Kitap Fuarı, 15 Mart’a dek okuma sevdalılarını bekliyor

09 Mart 2020

TÜYAP Bursa 18. Kitap Fuarı, geçtiğimiz Cumartesi günü, Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı… Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, açılış konuşmasında yayın sektöründe 2019 yılında en dikkat çekici büyümenin, sektörün yarısını oluşturan eğitim ve yardımcı kaynak kitaplarda olduğuna dikkat çekti. Bu alanda yüzde 44,25 olan büyüme, enflasyondan arındırıldığında yüzde 32,41’i buldu. Kültür yayıncılığında ise enflasyondan arındırıldığında yüzde 1,22 büyüme yaşandı…

Kitap fuarlarının kültürel çeşitlilik açısından önemli olduğuna dikkat çeken Kocatürk, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Yayıncılık ülkemizin taraf olduğu Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’nin uygulamasında ana taşıyıcı sektördür. Bu sözleşmenin hayata geçirilmesi için yayınlama özgürlüğü vazgeçilmez önkoşuldur.

Kitap fuarları, kültürel çeşitliliğin ve yayınlama özgürlüğünün korunması ve yaşatılması anlamında önemli alanlardır. Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan, 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Bursa 18. Kitap Fuarı’nda da bu çeşitliliği ve çok sesliliği gözetiyoruz. Fuar dokuz gün sürecek; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.”

Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 15 Mart tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.