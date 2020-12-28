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Büşra Kayıkçı’dan PSM Online’a özel performans

Ülkemizde neoklasik müziğin genç temsilcilerinden Büşra Kayıkçı, 7 Şubat akşamı PSM Online’da dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Genç piyanistin konser biletleri satışa çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Zorlu PSM, çevrimiçi platformu PSM Online’da bu kez ülkemizde neoklasik müziğin dikkat çeken temsilcilerinden genç piyanist Büşra Kayıkçı’yı ağırlıyor. Sanatın pek çok alanıyla da ilgili olan Büşra Kayıkçı, hazırladığı repertuvarıyla özel bir performans sergilemeye hazırlanıyor. 7 Şubat Pazar akşamı, saat 21.00’da online.zorlupsm.com’a özel yayınlanacak konserin biletleri satışta.