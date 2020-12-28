Büşra Kayıkçı’dan PSM Online’a özel performans

Zorlu PSM, çevrimiçi platformu PSM Online’da bu kez ülkemizde neoklasik müziğin dikkat çeken temsilcilerinden genç piyanist Büşra Kayıkçı’yı ağırlıyor. Sanatın pek çok alanıyla da ilgili olan Büşra Kayıkçı, hazırladığı repertuvarıyla özel bir performans sergilemeye hazırlanıyor. 7 Şubat Pazar akşamı, saat 21.00’da online.zorlupsm.com’a özel yayınlanacak konserin biletleri satışta.