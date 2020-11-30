“Çalışma Alanlarında Sanat” sergisi Han Spaces’de…

Alkaş Gayrimenkul ve Nurus ortaklığı ile kurulan HAN Spaces’in yeni nesil iş hanlarının ilk lokasyonu Levent binasında ArtPick organizasyonuyla açılan “İnsan boşluğu, boşluk insanı şekillendirir…” sergisi sürüyor. Sergide; Suat Akdemir, Ahu Akgün, Ali Bilge Akkaya, Gökhan Balkan, Onur Gülfidan, İdil İlkin, Beste Kopuz, Sinan Logie, Toygun Özdemir, Burcu Perçin, Selim Süme, Nermin Ülker, Blanca Vinas ve Gabriel Vorgon’un eserleri yer alıyor.

HAN Spaces Levent binasında 2 bin metrekare alana ve üç farklı kata yayılmış olarak sergiyi, Han Spaces Kurucu Ortağı ve CEO’su Gizem Burteçin, ArtPick Kurucuları Seza Ünal Özeren ve Lisya Tavaşi ile birlikte Covid-19 tedbirlerine uyarak gezdik…

Gizem Burtecin

Ofis veya toplantı mekânı olarak kullanılabilen alanların bulunduğu HAN Spaces, 24 saat açık bir mekân. Hedef, eski iş hanlarındaki gibi samimiyet, birliktelik ve dayanışma olan bir çalışma ortamı. Çalışma alanlarını dönüştürmek üzere yola çıktıklarını belirten Han Spaces Kurucu Ortağı ve CEO’su Gizem Burteçin, şunları söylüyor:

“Sektördeki alışılagelmiş prensipleri asgari olarak aldık ve insan nasıl çalışmak ister diye ideal dünyayı sorguladık. Şunu diyebiliriz ki, binaların sadece aklı olması yetmez ruhu da olmalı. Hayalimizdeki çalışma ortamını Levent’ten başlayarak hayata geçirdik. Pandemi sonrası artık o bildiğimiz tek tip veya standart ofislerde çalışmak zorunda değiliz, daha esnek çalışabiliyoruz. O halde bizleri ofise çeken bir şeyler olmalı. HAN’da tıpkı eski iş hanlarındaki gibi samimiyet, birliktelik ve dayanışma olan bir çalışma ortamı hayal ettik. Mekâna ruhunu, duvarlarımızı açtığımız farklı sanatçılara ait ve zaman zaman değişen sanat eserleri veriyor. Sanatın hayatı güzelleştirdiğine, çalışma alanlarında bizlere ilham verecek dürtüyü sağladığına inanıyor, HAN’da sanata alan açıyoruz. ArtPick Ile hayata geçirdiğimiz ‘İnsan boşluğu, boşluk insanı şekillendirir…’ sergisiyle de sanatla beraber yaşama hissi veren çalışma alanları oluşturmak, paylaşımlı çalışma alanlarında çalışanların ve ziyaret edenlerin sanattan ilham almasını sağlamak ve sanatın sadece galerilerde ve müzelerde ziyaret edilecek bir kavram olmadığının altını çizmek istedik.’’

ArtPick Kurucuları

ArtPick Kurucuları Seza Ünal Özeren ve Lisya Tavaşi, çalışma alanı olarak düşünülen mekân ile eserler arasındaki ilişkiyi başarıyla kurgulamışlar. Sergiyi, şu sözcüklerle anlatıyorlar:

“Kültürel birikimin biçimsel yansımaları, uyarlanabilirliğin getirdiği özgürlük ve adaptasyonla hanların ve açık ofislerin benzer atmosferinde hayat bulur. Bizim de HAN Spaces ile birlikte organize ettiğimiz ‘İnsan boşluğu, boşluk insanı şekillendirir...’ sergisi, boşluğun farklı kökenlere sahip sanatçılar tarafından yorumlandığı, yorumlanan mekânlarla izleyenin şekillendirildiği ve izleyende yeniden yorumlanacağı anları bekliyor. Bina, eserlerle galeriden veya bir müzeden farksız; o hissiyatı ortaya çıkartmaya çalıştık. İnsanlar ofiste çalışırken fark etmeden işlerine ilham katacak eserlerle karşılaşıyorlar"

Her gün gezilebiliyor

Sergide, QR kod ile tüm eserler hakkında bilgi edinebiliyor. Yanında maskesi olmayan sanatseverler girişte maske temin edebiliyor, dezenfektan noktasından yararlanabiliyor. Dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak yapıldığı, temiz hava altyapısına sahip Han Spaces’de açık havadan yararlanmak isteyen misafirler terası kullanabiliyor. Sergiyi gezmek için HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasından HES kodu edinmesi şartı bulunuyor. Ziyaretçiler sergi hafta içi 11.00-16.00, haftasonu ise 11.00-14.00 saatleri arasında gezebiliyorlar.