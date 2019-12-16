16 Aralık 2019

Yapı Kredi, 75. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında düzenlenen “Canım Aliye Ruhum Filiz” sergisi, yazar Sabahattin Ali’nin daha önce hiç sergilenmemiş / yayımlanmamış fotoğraflarından ve mektuplarından oluşuyor. Sergi, 29 Şubat 2020 tarihine kadar Yapı Kredi bomontiada ALT’ta ziyaret edilebiliyor.

Sabahattin Ali’yi yeniden tanımak

Yazarın sevenleri, ilk kez görülecek fotoğrafların yer aldığı sergiyle fotoğrafları ve mektupları eşliğinde Sabahattin Ali’ye yeniden bakıp onu yeniden keşfediyor. “Canım Aliye Ruhum Filiz” sergisi, Sabahattin Ali’nin dünyasına yakından bakarak onu eş ve baba olarak yeniden tanıtıyor. Sergilenen fotoğraflarla onun aşkı, evliliği ve aile hayatını nasıl yaşadığını büyük samimiyetle gösteriliyor. Sergide sanatseverler, yazarın gezdiği tüm şehirlerde çektiği fotoğraflarla 1930’ların Türkiye’sine de tanıklık ediyor.