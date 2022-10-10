Caz piyanisti Hiromi 12 Ekim akşamı Zorlu PSM’de

Müziğini umuda doğru bir yolculuk olarak tanımlayan, dünyanın dört bir yanında verdiği konserlerle adından söz ettiren, kısa zamanda dünyanın en önemli caz piyanistlerinden biri olarak gösterilen Hiromi, 12 Ekim akşamı Hiromi: Solo- World Tour kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Küçük yaşta müziğe giriş yapan Hiromi, 1999 yılında girdiği Berklee School of Music’te caz dünyasına izlerini bırakan Ahmad Jamal, Stanley Clarke ve Oscar Peterson gibi isimlerden eğitim aldı. Piyanist ve besteci Hiromi Uehara, 2003’te Telarc etiketiyle yayınladığı ilk albümü “Another Mind”dan beri virtüöz olarak anılıyor. Hem doğuda hem de batıda dinleyenleri ve eleştirmenleri enerjisine, yaratıcılığına ve cazın sınırlarını yeniden yorumlayışına hayran bırakan, 12. ve son albümü olan Silver Lining Suite’i 8 Eylül 2021’de yayınlayan sanatçı, solo piyano performansıyla 12 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.