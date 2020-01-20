Cem Adrian ve Feryal Öney’den “Muzaların Türküsü”

20 Ocak 2020

Zeugma antik kentinde, Türkiye İş Bankası’nın 2012 yılında başlayan katkılarıyla kazı çalışmaları 2019 yıl sonunda tamamlanan Muzalar Evi’nde bulunan dokuz esin perisinin resmedildiği mozaikten ilhamla oluşturulan “Muzaların Türküsü” gösterisi İş Sanat’ta yapıldı. Etkinlikte, Cem Adrian ve Feryal Öney ile birlikte Asım Kuzuluk, Mehmet Demir ve Battal Sazcı sahne aldı.

Doğu ve batının karşılaşması yörenin türküleri, yerel enstrümanlar ve yaylı sazlar topluluğu eşliğinde batı müziğiyle buluştu. Müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan’ın, yönetmenliğini Beyti Engin’in yaptığı gösteride; Ayşenil Şamlıoğlu, yazar Özen Yula’nın kaleme aldığı Muzaların hikâyesini izleyenlerle paylaştı.

“Muzaların Türküsü” gösterisini, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ile birlikte izledi.