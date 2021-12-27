Cem Yılmaz son üç gösterisiyle Zorlu PSM’de

Cem Yılmaz’ın uzun bir aranın ardından 2019 Mart ayında ilk kez seyirciyle buluşturduğu tek kişilik stand up gösterisi CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus.

Bu şovun da aralarında bulunduğu stand up gösterileriyle dünyanın dört bir yanında 5 binin üzerinde etkinlik gerçekleştirilen Cem Yılmaz, son şovu CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum- Plus ile 3-4-5 Ocak 2022 tarihlerinde son kez “canlı canlı” Zorlu PSM’de seyircisiyle bir araya gelecek.