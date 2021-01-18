Cemal Reşit Rey Konser Salonu etkinliklerinde bu ay

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun YouTube kanalından yayınladığı konserleri bu ay da devam ediyor. Pandemi nedeniyle etkinliklerini dijital yayınları ile sürdüren CRR Konser Salonu Ocak ayında birbirinden renkli konser programı ile müzikseverlerle buluşuyor. 18 Ocak’ta İslam Manafov; 22 Ocak’ta Meydan Faslı; 24 Ocak’ta Kandemir Basmacıoğlu, Minyatürler; 27 Ocak’ta Wolfgang Eğlencede / Mozart Doğumgünü Konseri; 28 Ocak’ta Trio Hexis; 29 Ocak’ta Hiç, Derya Türkan (kemençe), Özer Özel (tambur, vokal) Konseri saat 20.00’de yayınlanacak.

Konserleri yayınlandığı tarihten itibaren 1 hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlemek mümkün…

İslam Manafov / 18 Ocak 2021 Pazartesi, saat:20.00

Azerbaycan Devlet Sanatçısı, piyanist İslam Manafov, dahi besteci Beethoven’in 4. ve 5. senfonilerini F. Liszt’in piyano düzenlemesi ile sanatseverlerle buluşturuyor.

Meydan Faslı / 22 Ocak 2021 Cuma, saat: 20.00

Son yıllarda unutulmaya yüz tutan, geleneksel müziğimizin en önemli formlarından Fasıl Musikisi, CRR Konser Salonu’nda düzenlenen konserle yeniden müzikseverlerle buluşuyor.



Kandemir Basmacıoğlu, Minyatürler / 24 Ocak 2021 Pazar, saat: 20.00

Kandemir Basmacıoğlu, "Minyatürler" konserini şu şekilde anlatıyor: “Tarihe yön veren besteciler, senfoni ve sonat gibi büyük müzik formlarının yanında bazıları birkaç sayfa, hatta birkaç satırdan oluşan minyatür olarak adlandırılabilecek eserler de yaratmışlardır. Sunduğum konser programında Beethoven, Debussy ve Alnar gibi farklı dönem ve coğrafyalara ait bestecilerin minyatür türünde bestelediği eserlerden örnekler vererek, bu türün müzik tarihindeki yolculuğuna değinmeyi amaçlıyorum."

Wolfgang Eğlencede / Mozart Doğum günü Konseri/ CRR Gençlik Orkestrası, şef: Cem Mansur / 27 Ocak 2021 Çarşamba, saat:20.00

27 Ocak müzisyenler için özel bir gün. Wolfgang Amadeus Mozart’ın, sadece 35 yıllığına olsa da dünyaya gelişini bu yıl Cemal Reşit Rey Konser Salonu, bestecinin mizah duygusunun ön planda olduğu bir programla kutluyor.

Trio Hexis / 28 Ocak 2021 Perşembe, saat 20.00

Gökhan Aybulus, Erkin Onay, Çağ Erçağ üçlüsünden oluşan Trio Hexis; İlhan Baran’ın 1975 yılında tamamlayıp yayımladığı, uluslararası alanda en çok seslendirilen, Türk Halk Müziği'nin karakteristik ögelerini izlenimci renklerle birleştiren "Dönüşümler" adlı eserini ve 19. yüzyılın ikinci yarısının en önemli Alman romanik akım bestecilerinden Johannes Brahms’in Piyanolu Trio No.1 Op.8 adlı eserini seslendirecekler.

HİÇ / 29 Ocak Cuma, saat: 20.00 / Derya Türkan (kemençe) / Özer Özel tambur (vokal)

10 Kişilik Ritm Grubu ilk defa CRR Konser salonunda gerçekleşecek “HİÇ” projesi için bir araya gelecek… Gerek saraylı gerekse Anadolu ezgilerinden oluşan farklı bir repertuar ile karşınızda olacaklar…