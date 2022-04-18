ÇEV Sanat’ın bizi dünyada temsil eden genç müzisyenleri 23 Mayıs’ta sahnede

ÇEV Sanat’ın yurtdışında ülkemizi başarıyla temsil eden genç müzisyenlerinin performanslarını sergileyeceği konserde Haldun Dormen onur konuğu olarak açılış konuşmasını yapacak. 23 Mayıs akşamı AKM’de gerçekleştirilecek etkinlikte projenin daimi gönüllüsü Halit Ergenç de sahne alarak genç müzisyenlere destek verecek. Dünyanın yeni nesilde en önemli 30 genç klasik müzisyeninden biri olarak gösterilen Türk çello sanatçısı Jamal Aliyev’in solist olarak sahne alacağı konserde Aliyev Türk enstrümanları ve çello ile doğu ve batı kültürlerini buluşturduğu yeni albümü ‘Illusion’ un ilk seslendirişini gerçekleştirecek.

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği ve orkestra şefi İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği konserde ÇEV Sanat’ın genç müzisyenlerinden kemanda Deniz Erten İspir, Ezgi Su Apaydın, Deniz Şensoy, Doğa Altınok, Duru Önhon ve Defne Güngör perküsyonda Elman Mecid, piyanoda Damla Ece Karataş ve Fikret Uçar, violada ise İklim Özenli performanslarını sergileyecekler.

Cemal Aliyev

Cemal Aliyev, yeni albümü hakkında şunları söylüyor:

“2020 yılında tüm dünyayı belirsizliğe sürükleyen pandemi, bu albümü kaydetme fikrini bende oluşturdu. Şimdiye kadar bestelenen ve severek dinlediğim eserleri, çello ve konsepte uyacağına inandığım Türk enstrümanlarıyla aranje ederek uyarladık. Dünya çapında tanınmış eserlere hayal gücümden renk katarak, doğu ve batı kültürlerini bu albümle buluşturmak istedim. Doğuda klasik müzik farkındalığını arttırırken, batıya Türk enstrümanlarını tanıtmış olmayı ümit ediyorum.”

Cemal Aliyev’in Illusion isimli albümü tüm dijital platformlarda Mart 2022’de yayınlandı.

QNB Finansbank’ın ana sponsorluğunda düzenlenen geceye Jaguar markası ile Borusan Otomotiv ve Tektaş Saatçilik sponsor olarak destek veriyorlar. Ulaşım sponsorluğunu Pegasus Havayolları’nın üstlendiği konser, Dijital Etkinlik Teknolojileri Ana Sponsoru Crowdsol’un dijital yayını ile de kapılarını tüm dünyaya açıyor. ÇEV Sanat’ın önderliğinde kültür ve sanat alanındaki kurumlardan KUSAV (Kültür ve Sanat Vakfı), Epos7 Derneği ve Olten Sanat Vakfı bu etkinlikte bir araya geliyor.

23 Mayıs Pazartesi akşamı AKM’de yapılacak ÇEV Sanat Konserinin biletleri satışa çıktı. Biletlere ÇEV Sanat’tan (Whatsapp Hattı: 0536 077 05 05) veya www.biletinial.com’dan ulaşılabiliyor. İş dünyası ve cemiyet hayatının destek verdiği konserin biletlerinden elde edilen gelir ile genç müzisyenlerin eğitimlerine katkı sağlanacak.