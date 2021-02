“Çevrimiçi sergiler gerçek bir sanatsal deneyim midir?” digitalSSM’de

Takip Et

Sabancı Üniversitesi ve digitalSSM Arşiv ve Araştırma Alanı yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması” projesi etkinlikleri, “Çevrimiçi Sergi Kürasyonu” başlıklı uluslararası konuşmayla devam ediyor. New Museum - New York bünyesinde faaliyet gösteren, dijital sanat ve kültürü destekleyen Rhizome’un Sanat Yönetmeni Michael Connor’ın konuşmacı olacağı etkinlik 26 Şubat Cuma günü Türkiye saati ile 18.00, New York yerel saatiyle 10.00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. COVID-19 salgını nedeniyle tüm dünyadaki sanat kurumlarının fiziksel sergilerini çevrimiçi ortama taşımasıyla birlikte oluşan süreçlerin ele alınacağı konuşmada çevrimiçi sergilerin barındırdığı imkânlar üzerine konuşulacak.

Connor, konuşmasında çevrimiçi sergileri düzenlemenin geleneksel galeri sergileriyle bağı olsa da onlardan ayrı bir pratik olarak kabul edilmesinin gerekliliğinden bahsedecek. Konuşmacı, Rhizome’un çalışmalarının yanı sıra başka örneklerden de yola çıkarak çevrimiçi sergiler bağlamında çeşitlilik, performans, nesnelik ve mekânsal pratik kavramlarını irdeleyecek.

İngilizce olacak konuşma simultane çeviriyle Türkçe olarak da dinlenebilecek. Konferansa katılım için Sakıp Sabancı Müzesi web sitesinden kayıt yaptırılabilecek.