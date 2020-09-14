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Çin filmlerinden bir seçki İstanbul Modern Sinema’da

Modern Çin sinemasının en yeni örneklerinden bir seçkinin sunulacağı “Hikâye Çin’de Geçiyor” başlıklı program, 17-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema’da izleyiciyle buluşuyor.

Çin filmlerinden bir seçki İstanbul Modern Sinema’da
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İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg AŞ’nin katkıları ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle Çin sinemasının en güncel filmlerinden bir seçki sunuyor.

Bu yıl ikincisi gerçekleşen seçkideki filmler, Çin toplumunun içinden geçtiği güncel sosyo-ekonomik dönüşümü farklı konu ve karakterler yoluyla işlerken, bir yandan dünya sinemasında yerini gittikçe büyüten Çin sinemasının yeni türlerdeki açılımlarını da yansıtıyor.

Program

Güney İstasyonunda Randevu / 17 Eylül, 14.30;19 Eylül 12.00

Yönetmen: Diao Yinan

Tehlikeli Oyun / 17 Eylül 12.00;20 Eylül 12.00

Yönetmen: Lou Ye

Elveda Oğlum / 24 Eylül 17.00;27 Eylül 14.30

Yönetmen: Wang Xiaoshuai

Elveda / 24 Eylül 12.00; 27 Eylül 12.00

Yönetmen: Lulu Wang

Changsha Yazı / 19 Eylül 14.30; 26 Eylül 12.00

Yönetmen: Zu Feng

Şarkılarla Yaşamak / 20 Eylül 14.30; 26 Eylül 17.00

Yönetmen: Johnny Ma

Fuchun Dağları’nda Bir Yıl / 17 Eylül 17.00; 19 Eylül 19.00

Yönetmen: Gu Xiaogang

Balon / 24 Eylül 14.30; 26 Eylül 14.30

Yönetmen: Pema Tseden

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