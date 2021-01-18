Çırağan Palace Kempinski İstanbul 30 yaşında

Kempinski markası yönetiminde 30. yıldönümünü kutlayan Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke; “Tam 30 yıldır bu efsaneyi tüm ekip arkadaşlarımızla yaşatmak bizim için büyük bir onur. Duydukları güven ve sadakat için tüm değerli konuklarımıza ve iş ortaklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Seyahat endüstrisine ve sektöre bir yandan ilham olurken, umuyoruz ki daha sağlıklı günlerde bu önemli tarihi zamanları coşkuyla ve birlikte de kutlayabileceğiz. Yıl boyunca 30. yıl dönümümüz için birbirinden özel deneyimler sunmaya da devam edeceğiz” diyor.

Almanya’nın ünlü “Karaorman pastası’’ Çırağan Sarayı yorumu ile sunuluyor. 30. yıla özel hazırlanan bu pasta “Çırağan Palace Shop’’ online web sitesinden sipariş edilebiliyor… “Karaorman pastası”nı yıl boyunca tatmak mümkün.

Saray süitlerinde yıldönümüne özel olarak yaratılan tekliflerle birleştirilen konaklamalar tüm yıl boyunca geçerli, rezervasyon yapılma tarihi ise sadece 31 Ocak’a kadar.

Çırağan Palace Kempinski konukları başka bir 30. yıl paketinde ise araçla otelden alınıp şehrin hikâyesinin rehber eşliğinde dinleneceği bir tura çıkarılıyor.