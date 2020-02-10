CNR İstanbul Kitap Fuarı, okurları bekliyor

10 Şubat 2020

CNR Kitap Fuarı 7’inci kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bu yıl “Keşif” teması ile okuyucuları karşılayan fuarda, yerli ve yabancı 300'ün üzerinde yayınevi ve 550’yi aşkın marka yer alıyor. 350’den fazla etkinliğin olduğu fuar, 600’ün üzerinde yazarın imza günlerine de ev sahipliği yapacak.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB desteğiyle düzenlenen Uluslararası CNR Kitap Fuarı’nın açılışı CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve onur konuğu olan roman yazarı Ahmet Ümit’in katılımıyla gerçekleştirildi.

“Kitap sevgisini aşılamalıyız”

Kitap fuarının açılışında konuşan CNR Holding CEO’su Ali Bulut, tüm dünyada olduğu gibi fuarcılık sektöründe yerel yönetimlerin önemine değindi. CNR olarak İstanbul ile birlikte Mersin ve Gaziantep’te de kitap fuarları düzenlediklerini belirten Ali Bulut, “Bu fuar bizim için çok kıymetli. Özelikle teknolojinin hızla dönüştüğü dünyamızda çocuklarımıza ve gençlerimize kitap sevgisini aşılamalıyız. O nedenle bu fuarları çok önemsiyoruz” dedi. Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘“Kitap okumasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım” sözü ile sürdüren Ali Bulut, “Ülkemizin kitap konusundaki hassasiyeti bu sözlerle ortaya konulmuş. Cumhuriyetimiz 100’üncü yılına doğru hızlı ilerlediğimiz günümüzde okuyarak öğrenen ve sorgulayan bir toplumdan başka bir seçeneğimiz bulunmuyor” dedi.

“Dünyaya en güzel mesaj”

Açılışta töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise; kitap fuarlarının kendisini ayrıca heyecanlandırdığını belirterek, “Bizleri dünyada belirli bir noktaya taşıyacak olan bazı unsurlar vardır. Kitaba duyulan ilgi, ülkede çıkan yayın sayısı, üniversitelerin verimliliği ve bilimsel makalelerin dünya çapındaki yeri… Başka türlü dünyaya mesaj veremezsiniz. En kıymetli mesaj kültüre, sanata ve bilime dönük ortaya koyacağınız üretim kapasitesidir. Bu mânâda kitap çok değerli bir yer işgal ediyor” dedi.

“İnsanlaşma süreci”

Fuarın onur konuğu olan Ahmet Ümit ise konuşmasında, kitap fuarlarının sadece İstanbul, Mersin ya da Gaziantep’te değil, yurdumuzun dört bir yanında düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. “İnsan formunda doğuyoruz, ama bu bizim insan olduğumuz anlamına gelmiyor” diyen Ahmet Ümit, insanlaşma sürecinin başında kitaplar ve edebiyatın geldiğini ifade etti. Ahmet Ümit, “Cansız varlıklarla, doğa ile kitaplar ve edebiyat sayesinde empati kurabiliyoruz. Ömrümüz sınırlı. Geçmişte yaşanmışları deneyimleme şansını bizlere kitaplar veriyor” dedi.