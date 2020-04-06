Çocuklar da dijital ortamda okuyup dinleyip izleyebiliyor

06 Nisan 2020

İKSV, Bernard van Leer Vakfı’nın desteğiyle sürdürdüğü “Erken Çocukluk Gelişimi ve Kültür-Sanat” projesi kapsamında yayımladığı festival ve bienallerle bağlantılı çocuk kitaplarını, dijital mecralarda çocuklarla buluşmaya başladı.

Eti Çocuk Tiyatrosu’nun “Heidi” ve “Kırmızı Başlıklı Kız” oyunları, eğitimlerine evden devam eden çocuklar için Eti’nin Youtube kanalından yayınlıyor.

Sabri Ülker Vakfı’nın “Elif” kitaplarını, 8 senedir Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin internet sitesinden okumak ya da sesli kitap olarak dinlemek mümkün

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı

Daha önce İKSV’nin düzenlediği İstanbul Festivalleri ve Bienalleri’nde ücretsiz olarak yayımlanan kitapların, dijital kanallarda yer alan animasyon ve seslendirmeleriyle birlikte daha çok çocuğa erişmesi hedefleniyor. 47. İstanbul Müzik Festivali için kapsamında hazırlanan “Fanfar – Müzikli Bir İstanbul Masalı” ve 15. İstanbul Bienali’nde yayımlanan “Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı” kitaplarının animasyonları İKSV Alt Kat web sitesi, İKSV YouTube sayfası ve İKSV mobil uygulamasından izlenebiliyor. 16. İstanbul Bienali’nin çocuk kitabı “Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin” ve 23. İstanbul Tiyatro Festivali çocuk kitabı “Tiyatroda Bir Gün” animasyonu ise yine aynı mecralarda yayınlanarak çocuklarla buluşacak.

İKSV Alt Kat’ın web sitesinden animasyonları izlemenin dışında, kitapların seslendirmelerine de ulaşılabiliyor.

İKSV tarafından hazırlanan tüm İKSV çocuk kitaplarıyla ilgili bilgilere ulaşmak için: https://www.iksv.org/tr/iksv-alt-kat/cocuk-kitaplari

Ayrıca kitaplarla ilgili etkinlikler dijital mecralarda sürdürülüyor.

Eti Çocuk Tiyatrosu

Koronavirüsün etkilerinden korunmak amacıyla alınan önlemler kapsamında eğitimlerine evde devam eden milyonlarca çocuğa ulaşmak amacıyla Eti Çocuk Tiyatrosu, dünyaca ünlü iki farklı tiyatro klasiğini Eti’nin Youtube hesabından yayınlıyor.

Sosyal mesafenin korunması amacıyla evlerinden eğitim alan çocukların kültürel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen projenin ilk haftasında Heidi ve Kırmızı Başlıklı Kız yayınlanmaya başladı. Eti Çocuk Tiyatrosu, sonraki haftalarda Kral Çıplak, Çizmeli Kedi, Pinokyo ve Alice Harikalar Diyarında oyunlarını da minik izleyicilerine sunacak.

Heidi: https://www.youtube.com/watch?v=V4o3dPNHh2M

Kırmızı Başlıklı Kız: https://www.youtube.com/watch?v=TNzhT6PyEZQ

Sabri Ülker Vakfı Yayınları

Sabri Ülker Vakfı Yayınları, bilimi ve dengeli beslenmeyi çocuklara eğlenceli şekliyle sunmak için de çalışmalar yapıyor. Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen Türkiye’nin en uzun soluklu dengeli beslenme programı Yemekte Denge aktivite kitaplarını 8 senedir binlerce çocuğa ücretsiz ulaştıran Sabri Ülker Vakfı Yayınları okuma kitaplarını herkes ulaşabilsin diye sesli kitap olarak da sunuyor. Vakfın, 10 yaş üstü çocuklar için yayınladığı “Acayip Bilim ve Eğlenceli Deneyler” serisi, çocuklara bilimsel gerçekleri eğlenceli bir şekilde kavratmayı hedefliyor.

Sabri Ülker Vakfı’nın sağlıklı yaşam bilincinin çocuk yaşlarda kazandırılması amacıyla okul öncesi çocuklara yönelik çıkardığı “Elif” serisi ise çocukların hayal dünyasını genişletmeyi amaçlıyor. “Bir Park Macerası”, “Havuçlu Kovalamaca”, “Sevimli Ejdarha” gibi seride pek çok konu işleniyor. “Elif” kitaplarını Sabri Ülker Vakfı’nın 8 senedir Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü ve binlerce çocuğa ücretsiz aktivite kitabı sağladığı Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin internet sitesinden okumak ya da sesli kitap olarak dinlemek de mümkün. Bunun için https://www.yemektedenge.org/okul-oncesi-hikaye-kitaplari linkini tıklamak yeterli.