Çocukların geleceğine sanat dokunuşu

Banu Sağnak Erten ve Y. Mimar Bahar Aykaç (BBartpool); sanat ile eğitimi kucaklaştırmayı hedefleyen “Mutlu Çocuklar, Aydınlık Yarınlar!” projesiyle, 30’dan fazla resim, heykel ve fotoğraf sanatçısını bir araya getirdi. Projenin ilk ayağında, sanatçıların eserlerinden Anneler Günü ve Bayram Tebrik sertifikaları tasarlandı. İsme özel oluşturulabilen bu dijital kutlama sertifikaları, projeye katkı sağlamak üzere Türk Eğitim Derneği’nin ve BBartpool’un online platformunda satışa sunuldu.

Banu Sağnak Erten’in aynı zamanda ressam kimliğiyle yer aldığı projeden elde edilen tüm gelir, Türk Eğitim Derneği’nin başarılı ancak maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla kurduğu burs fonuna aktarıldı. Projenin ikinci ayağı “İlk Nefes” sergisi ise 9 Haziran Çarşamba günü Galatasaray’ın tarihi binası Mısır Apartmanı’nın teras katında bulunan 360 İstanbul’da, cemiyet hayatından sanat ve yardım severlerin buluştuğu açılış davetiyle başladı.

Küratörlüğünü Işık Gençoğlu’nun yaptığı “İlk Nefes / First Breath” sergisi 16 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek. 30’dan fazla resim, heykel ve fotoğraf sanatçısının ev sahipliği yaptığı sergide eserler, çocuklar yararına satışa sunuldu.