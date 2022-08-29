Contemporary Istanbul 17. Edisyon’da 558 sanatçıdan 1.476 eser

Contemporary Istanbul, 17-18 Eylül Ön İzleme, 19-22 Eylül Genel Ziyaret tarihlerinde dünyanın dört bir yanından 66 çağdaş sanat galerisi ve inisiyatiflerin temsil ettiği sanatçıların eserlerine Akbank ana partnerliğinde ev sahipliği yapıyor. Haliç’te yer alan Tersane Istanbul’un tarihi mimarisinde gerçekleşecek fuar 558 sanatçının bin 476 eserini izleyicilerle buluşturacak.

22 farklı ülkeden katılacak galeriler arasında 193 Galeri, Paris; Hestıa, Belgrad; Wadström Tönnheim, Marbella, Malmö; Dedicace, Tiflis; Mucciaccia Contemporary, Roma ilk kez Contemporary Istanbul’da yer alacak. Contemporary Istanbul aynı zamanda Türkiye’de yükselen farklı çağdaş sanat girişimleri Are Projects, Antalya; Baksı Müzesi, Bayburt; İmalat-hane, Bursa; Kvareli Foundation for Contemporary Art, Tiflis, Loading Art Space, Diyarbakır; Noks Art Space, Istanbul; OMM, Eskişehir; Viable, Istanbul ve Video-Ist, Balıkesir’e ev sahipliği yapacak.

Akbank Sanat fuara Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde sanatçı Clement Valla’nın ‘Başka Sesler Başka Odalar’ isimli sergisi ile katılacak. Dijital sanatın olanaklarını kullanarak, her gün baktığımız, yerinde ve sabit durduğuna inandığımız doğanın daima gizli, gizemli yanına yeni boyutlar ekleyen Clement Valla’nın işi bize gördüğümüzü sandığımız veya hiç görmediğimiz nesneleri, anları, durumları gösterecek.

Fuarın 17. yaşının dikkat çeken bölümleri arasında ikinci edisyonu ile The Yard sergisi, CI Dialogues by CIF, ileri dönüşüm temasıyla Contemporary Istanbul Vakfı – Artist in Residence Programı ve Jeff Koons’un BMW iş birliğindeki araba tasarımı yer alıyor.

Denizden de ulaşmak mümkün

Anadolu ve Avrupa yakasından Contemporary Istanbul tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek iki ana sefer ile sanatseverler Tersane Istanbul’u ziyaret edebilecek. Ek olarak tüm Deniz Taksi duraklarından sanatseverler 17-22 Eylül tarihleri arasında Tersane Istanbul’a ulaşabilecek. Deniz Taksi seferleri ücretli olacak.

CI Dialogues by Contemporary Istanbul Foundation

Contemporary Istanbul Vakfı tarafından organize edilecek CI Dialogues programı bu yıl Contemporary Istanbul’un 2015-2016 yıllarında Sanat Direktörü olarak görev yapan Marc Olivier Wahler ile birlikte kurgulandı. Konuşma programında “Bugünün ve Yarının Kurumsal ve Ticari Sanat Alanları” konulu galeri ve müze yöneticileri ile gerçekleşecek iki ayrı paneli yer alacak.

27 tonluk hurdalar içinden

Contemporary Istanbul Vakfı Artist in Residence (Sanatçı Misafir Programı) programında bir araya gelen farklı prensiplerden beş sanatçının seçtiği hurda ve atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Tosyalı Holding işbirliğinde gerçekleşen Artist in Residence programına katılan Chiara de Rocchi, Emrullah Örünklü, Koray Tokdemir, Nermin Ülker ve Songül Girgin İstanbul Maslak’ta programa özel kurulan stüdyoda ileri dönüşüm temasıyla hurdalarla çalışmayı sürdürüyor.

The 8 x Jeff Koons

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin partnerliğinde Contemporary Istanbul bu yıl dünyaca ünlü Amerikalı heykeltıraş ve ressam Jeff Koons’un tasarımı BMW M850i’ye de ev sahipliği yapacak.