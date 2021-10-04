Contemporary İstanbul 7 Ekim’de açılıyor



Akbank’ın ana sponsorluğunda düzenlenen 16. Contemporary İstanbul, 7-10 Ekim tarihleri arasında yerli ve yabancı çağdaş sanat galerini bir araya getirecek. Fuar kapılarını, Camialtı ve Taşkızak Tersanelerini kapsayan bölgesel yenileme ve restorasyon projesi olarak bilinen, Tersane İstanbul’da ziyaretçilere açacak. Bu yıl yine ilk kez Focus Russia projesi ile Moskova ve St. Petersburg’dan çağdaş sanat galerilerini, sanatçılarını ve de koleksiyonerlerini ağırlayacak olan fuarda ayrıca Moma ve Garage Museum of Contemporary Art da müzeler bölümünde yer alacak.

Ali Güreli

Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, fuar kataloğuna yazdığı yazıda bu seneki etkinliği anlatırken özetle şöyle diyor:

“Zor zamanlarda ayakta kalmanın öneminin kültür ve sanat için ne kadar önemli olduğunu deneyimledik. Bir yandan, bir sanat fuarını sürdürülebilir kılmanın önemini fark ettik, diğer yanda ise sanatsal gelişimin şehir, insan ve kültür bağlamında değerine tanık olduk. Eğer sanat yoksa, kültürel ve insani gelişimlerin de geri kaldığını söyleyebiliriz.

16. yılımızda yine CI’ın yanında yer alan Akbank’a ve yeni bir mekânda bizi sanat severlerle buluşturacak olan Tersane İstanbul’a sürdürülebilir sanat ve kültür ortamına katkılarından dolayı duyduğum mutluluğu belirtmek isterim.

Pandemiyle birlikte değişimi, hızı ve zamanı daha iyi kullanmayı tecrübe ettik. Biz de bu dönemde sanatı daha iyi sunmanın ve ziyaretçiyi daha kapsayıcı bir sunum tekniğiyle bir araya getirmenin çabası içerisine girdik. Bu yıl da Contemporary İstanbul yenilikleri yakalamış̧ ve tüm bu farklı sanat sunum şekillerini benimsemiş̧ şekilde izleyicisiyle buluşacak. Bir kez daha bir sanat fuarının sadece fuar değil, eğitim, sanatsal gelişim ve daha da önemlisi sürdürebilirlikle ilgili olduğunu kanıtlayacak. CI yenilendikçe ve 2020 yılında yaptığımız Virtual CI gibi sanatı daha iyi ifade edebilme ve herkese ulaştırma yolları aradıkça, değişim ve değişimle gelen yenilikler elbette fuara da yansıyor.

Tersane İstanbul’da ilk kez gerçekleşen 30 ayrı sanatçının heykellerinin yer aldığı -The Yard- açık alan yerleştirmesi, ölçekli işler üretmek için kumaşı tercih eden Rachel Hayes’in enstalasyonu, sanat dünyasının sürdürülebilirliğine dikkat çeken – Flags for Future - sergisi, 100. Yaşında İlhan Koman’ın eşsiz eserleri, 15 kadın sanatçımızın yer aldığı Akrasia sergisi, dostum Sıtkı Kösemen’in 1970’lerden başlayan Bodrum sevgisi fotoğrafları, Burhan Doğançay ile Ekrem Yalçındağ’ın eserlerinin birbirlerine dokunuşları sergisi hafta boyunca fuar alanında devam eden 31. yaşındaki Akbank Caz ile sanat severleri Haliç’te buluşturuyoruz.”