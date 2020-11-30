Contemporary Istanbul bu yıl hem çevrimiçi hem fiziki

Contemporaray Istanbul Danışma Üst Kurulu tarafından alınan kararla, Contemporary Istanbul 15. Edisyonu planlandığı tarihte hem fiziksel hem çevrimiçi olarak kapılarını 16 Aralık’ta tüm sanatseverlere açacak. Bu yılki programda uluslararası iletişimin önemi, çağdaş uluslararası sanatçıların azmi ve sanatın kendisinin kapsayıcılığı alanlarına odaklanılacak.

Contemporary Istanbul, 15. yılını kutlarken, yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Co. tarafından denetlenen ve test edilen dijital platformunu da aynı anda hayata geçiriyor. Çevrimiçi fuarı, ziyaretçilerin, galerilerin ve sanatçıların birbirleriyle etkileşimde bulunduğu ve hatta gerçek zamanlı olarak uzaktan satın alma çalışmaları yapabileceği bir yapı sunmayı hedefliyor.

Ali Güreli

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, “Contemporary Istanbul'un 15. yıldönümünde sanatı ve sanat camiasını yeniden canlandırma fırsatına sahip olduğumuz için çok heyecanlıyız. İstisnasız tüm kreatif endüstriler ve sanat dünyasının büyük bir kesimi şüphesiz salgından çok etkilendi, ancak bu yılki etkinliğe katılımları için şimdiden ön rezervasyon yapmaya başlayan sanatseverlerin yoğun ilgi ve desteğini görmekten memnuniyet duyuyoruz" diyor.

Contemporary Istanbul, bu yıl İstanbul Kongre ve Sergi Sarayı fuar alanında yapılacak. Fuar alanına tüm ziyaretçiler gelecekleri gün ve saatleri bildirerek akreditasyonla girebilecekler. Etkinlik alanına HES kodu ile girilebilecek ve ziyaret maksimum 4 saat olabilecek. Ayrıca katılımcılara ek güvence sağlamak için hassasiyetle yerleştirilmiş havalandırma sistemleri ve sıcaklık kontrollerinin yanı sıra zaman aşamalı giriş, stratejik yerleşim ve yönlendirilmiş akış gibi önlemler de uygulamaya konulacak.

15. kez fuarın ana sponsorluğunu üstlenen Akbank’ın yanı sıra Siemens, Audi, Türk Hava Yolları'nın da aralarında bulunduğu markaların sponsorluğunu üstlendiği Contemporary Istanbul’un 15. Edisyonu ile ilgili fiziki ve çevrimiçi fuarla ilgili biletler ve fuar hakkında daha fazla bilgi için www.contemporaryistanbul.com adresi ziyaret edilebiliyor.