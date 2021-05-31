Contemporary Istanbul’un yeni edisyonu 1 Haziran’da

Contemporary Istanbul, Akbank ana sponsorluğunda, Türkiye’deki çağdaş sanat galerilerinin katılımıyla 1-6 Haziran tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonlarında sanatseverlerle buluşuyor. Contemporary Istanbul’un bu edisyonuna Contemporary Istanbul Vakfı (CIF), Akbank Sanat, Baksı Müzesi, Borusan Contemporary, Odun Pazarı Modern Müzesi (OMM), İyilik İçin Sanat Derneği, GLOBART, Otonom Art Events ve halka sanat projesi de katılıyor.

Türkiye’den 26 çağdaş sanat galerisinde, yerli ve yabancı 290 sanatçının, 500’e yakın eserinin izlenebileceği etkinlikte COVID-19 tedbir ve önemleri doğrultusunda fuar alanında 2 saat kalınabilecek, bilet satışları saat aralıklarında sınırlı sayıda yapılacak.

11 sanatçının eserlerinin yer aldığı ve Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde hazırlanan ‘Olan ve Alışkınlık’ başlıklı sergi, 1-6 Haziran tarihleri arasında Akbank Sanat standında ziyaret edilebilecek.



1 Haziran’da, solo sergiler ve galeriler tarafından eserleri sergilenen sanatçıların katılımı ile tüm gün sürecek Sanatçı Günü’nde her galeri seçilmiş sanatçılarını fuara davet ederek koleksiyonerlerle sanatçıları bir araya getirecek.





Sanatı yeniden deneyimleme ve sanatın iyileştirici gücünü hissettirme hedefiyle yeni sezona kapılarını açan Contemporary Istanbul’da bu yıl dijital sanat ve yeni medya sanatına yer veren Plugin, Siemens Ev Aletleri sponsorluğunda 8. yaşını kutluyor. Plugin, Esra Özkan küratörlüğünde ‘post-’ teması üzerinden insan-makine iletişimindeki akışa, yapay zekâya, insan-sonrası tartışmalarına, dijital karakterlere, birbiri içine geçen ve ayrılan yeni medyanın farklı yaklaşımlarına ve biyo sanat gibi üretim şekillerine yer verecek.

Katılan galeriler

Anna Laudel, İstanbul, Dusseldorf; Art On İstanbul, İstanbul; Art Refinery, İstanbul; Artopol Art Gallery, İstanbul; Bozlu Art Project, İstanbul; C24 Gallery, New York ; CEP Gallery, Istanbul; De Artium, İstanbul; Dirimart, İstanbul; Faar Art Gallery, İstanbul; Galeri 77, İstanbul; Galeri Binyıl, İstanbul; Galeri Diani, İstanbul; Galeri MCRD, İstanbul; Galeri/Miz, İstanbul; Galeri Nev İstanbul, İstanbul; Galeri Siyah Beyaz, İstanbul, Ankara; Gama Gallery, İstanbul; Öktem Aykut, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, London; Piramid Sanat, İstanbul; Sanatorium, İstanbul; Sevil Dolmacı Art Gallery, İstanbul; Vision Art Platform, İstanbul; x-ist, İstanbul; Zilberman Gallery, İstanbul, Berlin

Plugin Istanbul’daki sanatçılar

Aypera, Ahmet Rüstem, Can Büyükberber, Ece Gözen, Enes Özenbaş & Ethem Cem, Güvenç Özel, Hakan Sorar, Sofia Crespo H.o, Mert Kızılay& Hakan Gündüz, Maxim Zhestkov, Mario Klingemann, Murat Yıldırım, Onur Sönmez, Void ve Yonca Karakaş…

15. Contemporary Istanbul Programı

1-2 Haziran VIP Ön İzleme

3-6 Haziran Genel Ziyaret Günleri