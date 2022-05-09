Contemporary Istanbul’un yeni fuarı CI Bloom başlıyor

Contemporary Istanbul, Akbank ana partnerliğinde Türkiye’deki çağdaş sanata odaklanan yeni sanat fuarı CI Bloom ile baharı karşılıyor. Fuar, Tersane İstanbul’da, 10-11 Mayıs Ön İzleme, 12-15 Mayıs fuar günlerinde sanatseverler ile buluşacak. Etkinlik, Türkiye’deki 23 çağdaş sanat galerisini buluşturacak.

Hasan Bülent Kahraman

Akbank Sanat CI Bloom’da sanatçı Jannis Kounellis’in Topkapı isimli eseriyle yer alacak.

Serginin küratörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman sanatçı ve eser ile ilgili değerlendirmesinde şöyle diyor:

“Jannis Kounellis 20. yüzyıl’ın en önemli sanatçılarından biri. Günümüzün sanatını doğuran ana akımlardan biri olan Arte Povera’nın kurucularından. Fakat Kounellis’i o akım içinde de devrimci, yenilikçi, öncü bir sanatçı olarak görmek gerekir. 1969’da 12 canlı atı bir galeri mekanına yerleştirerek gerçekleştirdiği işle çığırlar açmıştı. Ondan sonra da Kounellis daima politik, insanlık durumlarını ele alan, en üst düzeydeki soyutlamalarında bile gerçekliğe çok yüksek bir duyarlılıkla yaklaşan ve daima lirik, şiirsel işleriyle 20. yüzyıl sanatının önde gelen adı oldu.

Kounellis, İstanbul’a her zaman ilgi duydu. Bu kentin tarihleri, coğrafyaları ve kültürleri birleştiren dokusu onu daima heyecanlandırdı. Daima malzemeleri, dokuları, nesneleri kendilerine ait gerçekliklerle ve dönüştürerek, soyutlayarak elde ettiği ötedeki anlamlarıyla kavrayan Kounellis bu kenti de nesneleri, malzemeleri, dokuları kullanarak duymaya çalıştı.

(…) Kounellis, Topkapı’yla birlikte akla hemen gelebilecek Oryantalist yaklaşımın çok ötesine geçiyor. Oryantalistlerin eril bakışla ve muhayyel mekânlarla ördüğü Doğu imgesi karşısına Kounellis dişil bir dili, anlatımı ve yapıtın kendi tokluğundan kaynaklanan somut gerçekliği çıkarıyor. Topkapı’nın Topkapı Sarayı karşısında zamana, mekâna, izleyiciye hatta kendisine direnebilmesinin ana nedeni bu.”