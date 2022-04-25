Contemporary Istanbul’un yeni fuarı CI Bloom, Mayıs’ta açılacak

Türkiye’deki 23 çağdaş sanat galerisini buluşturacak CI Bloom, Mayıs’ın 10-11’i Ön İzleme, 12-15 Mayıs tarihleri arasında ise Fuar programıyla Tersane İstanbul’da sanatseverleri buluşturacak.

Ali Güreli

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, CI Bloom’un amacının sanat piyasasına enerji vermeye devam etmek olduğunu vurgulayarak; “Belirsizlik ile dolu iki yılın ardından sanat dünyası CI Bloom ile yeniden baharı karşılamaya hazırlanıyor. Contemporary Istanbul’un pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamaları arasında gerçekleştirilen son iki edisyonu, Türkiye’deki sanat pazarının iki fuara ev sahipliği yapacak kadar güçlendiğini kanıtladı. Türkiye’deki sanat pazarı büyüyor, gelişiyor ve çeşitleniyor. Bizim için son iki edisyondur genç koleksiyoncuların katılımlarındaki heyecan çağdaş sanata olan ilginin her geçen gün arttığının da bir göstergesi oldu” diyor.

Suzan Sabancı Dinçer

Akbank Yönetim Kurulu ve Contemporary İstanbul Danışma Üst Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise şunları söyledi:

“Akbank olarak ilk günden beri desteklediğimiz Contemporary İstanbul, sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük ilgi yaratmaya devam ediyor. Baharın gelişiyle İstanbul’da çağdaş sanata odaklanan yeni bir sanat fuarının doğuyor olması hepimizi çok heyecanlandırıyor. Bu yıl ilk kez yapılacak ve 23 çağdaş sanat galerisini buluşturacak olan CI Bloom’un sanatseverlere farklı bir sanat deneyimi yaşatacağına inanıyorum. Çağdaş sanata olan ilginin artıyor olmasından ve Akbank olarak bunda bizim de katkımız bulunmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Contemporary İstanbul’la birlikte ülkemiz ve İstanbulumuzun yurt dışında da doğru ve iyi temsil edilmesini sürdüreceğiz” diye konuştu.

Katılımcı galeriler

Ambidexter, İstanbul; Anna Laudel, İstanbul, Dusseldorf; Art On Istanbul; artSümer, İstanbul; Bozlu Art Project İstanbul; Büro Sarigedik, İstanbul; C.A.M. Galeri, İstanbul; Dirimart, İstanbul; Ferda Art Platform, İstanbul; Galeri 77, İstanbul; MERKÜR, İstanbul; Galeri Siyah Beyaz, İstanbul, Ankara; Galerist, İstanbul; Martch Art Project, İstanbul; Öktem Aykut, İstanbul; Pg Art Gallery, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, Londra; Piramid Sanat, İstanbul; Sanatorium, İstanbul; The Pill, İstanbul; Vision Art Platform, İstanbul; x-ist, İstanbul; Zilberman Gallery, İstanbul, Berlin.