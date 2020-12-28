COVID-19 çocukların hayal dünyasına da girdi

Pınar’ın 1981 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirdiği Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ortaklaşa yapılan araştırma ile mercek altına alındı. Araştırmada Türkiye’nin 7 bölgesinden, Almanya’dan ve Özel Eğitim Uygulama Okulları’ndan gelen resimler analiz edilirken; çocukların içerisinde bulunduğu sosyal ortamın hayal dünyalarına ve yeteneklerine olan etkileri incelendi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Güllüpınar ve ekibinin yaptığı araştırmada Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na gelen resimlerin en çok “doğa ve insan” temasında çizildiği görüldü. Doğa ve insan temalı resimlerin çizilmesi, kent hayatında doğal yaşam alanlarının daralmasıyla çocukların doğal çevreye olan ihtiyaç ve özlemini ortaya koyarken; bu temayı sırasıyla, “sosyal çevre ve insan”, “portre, tekil ve soyut nesneler” ile “toplumsal olaylar” takip etti.

Araştırmada yarışma başvurularının sona erme tarihi, Türkiye’de ilk COVID-19 vakalarının görülmeye başlandığı günlere denk gelse de, çocukların süreçten etkilendiklerini ve “yeni normal”i resimlerine yansıttıklarını söyleyen Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, “Yarışma Temmuz 2020’de gerçekleştirilseydi resimlerin büyük bir çoğunluğu pandemiyi yansıtacaktı. Yarışmanın bitimine yakın pandeminin başlamasına rağmen çocukların önemli bir bölümü, bu süreci ve salgının üstesinden gelmeye ilişkin çözüm önerilerini, umut verici ve yaratıcı bir perspektiften resmediyor. Çocuklarımız pandemi sürecinin iyimser bir bakış açısıyla sona ereceğine inanıyor” diye konuştu.