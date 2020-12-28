Covid’le mücadele eden çalışanlara teşekkür için caz konseri
Sabancı Müzesi, Atlı Köşk’te Caz adlı konsere ev sahipliği yapacak. Çağıl Kaya Trio’nun sahne alacağı konser, 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da TRT2’de, 29 Aralık Salı günü saat 20.30’da ise SSM Youtube kanalında müzikseverlerle buluşacak.
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Atlı Köşk’te Caz adlı konsere ev sahipliği yapacak. Çağıl Kaya Trio’nun sahne alacağı “Atlı Köşkte Caz” konseri 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da TRT2’de, 29 Aralık Salı günü saat 20.30’da ise SSM Youtube kanalında müzikseverlerle buluşacak.
Konser, zor geçen bir yıl sonrasında pandemiye karşı ön safhalarda mücadele eden sağlık çalışanlarına, hizmet sektörü emekçilerine, öğretmenlere, sanatseverlere, kültür sanat aktörlerine, üreten ve paylaşan herkese bir teşekkür anlamı taşıyor.
Vokalde Çağıl Kaya, saksafonda Tamer Temel, gitarda Eylül Biçer’in yer aldığı Çağıl Kaya Trio; caz müziğinin sevilen eserleri ve kendi besteleriyle müzikseverlerin karşısında olacak.