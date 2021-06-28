CRR Senfoni Orkestrası klasik müziği açık havaya taşıyor
CRR’nin “İstanbul’da Senfonik Yaz” başlıklı konser dizisi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserin ardından İstanbul’un iki yakasındaki parklarda ücretsiz olarak tekrarlanacak.
Pandemi nedeniyle etkinliklerini çevrimiçi konserlerle sürdüren Cemal Reşit Rey(CRR) Senfoni Orkestrası, yaz konserleri ile açık alanlarda müzikseverlerle buluşacak. “İstanbul’da Senfonik Yaz” başlıklı konser dizisi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserin ardından İstanbul’un iki yakasındaki parklarda ücretsiz olarak tekrarlanacak.
Program
“İstanbul’da Senfonik Yaz” konser dizisinin programı şöyle:
Büyük Bir Gece Müziği
3 Temmuz Cumartesi saat: 19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
4 Temmuz Pazar saat:20.00/Büyükçekmece Amfi Tiyatro
Bir Yaz Akşamı
30 Temmuz Cuma saat:19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
31Temmuz Cumartesi saat:20.00 /Maltepe Sahil (ücretsiz)
Dansa Davet
20 Ağustos Cuma 19.30/Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
21 Ağustos Cumartesi saat:20.00/ Topkapı Kültür Parkı Parkı
Masallar
17 Eylül Cuma saat: 19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
18 Eylül Cumartesi saat:20.00/ Kalamış Sahil (ücretsiz)