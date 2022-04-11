CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali başlıyor
CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali 13 – 18 Nisan tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda 13 – 18 Nisan tarihleri arası, CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali gerçekleştirilecek. Festival kapsamında, konserlerin yanı sıra; söyleşi, sergi, ücretsiz fuaye konserleri, dans gösterisi ve ustalık sınıfı çalışmaları da sanatseverleri bekliyor.
Antik Dönem Enstrümanlarıyla Konser
CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali, 13 Nisan, saat 17.00’de fuaye alanında ücretsiz olarak gerçekleşecek Otto Barok konseri ile başlayacak.
Bizans Akademisi’nden Vivaldi şöleni
Festivalin ilk akşamında ise Grammy ve Gramophone gibi prestijli ödüllere sahip Accademia Bizantina konser verecek. Konser saat 21.00’de başlayacak.
Usta müzisyenlerden ücretsiz ders imkânı
Festivalin ikinci günü olan 14 Nisan’da saat 17.30’da aynı akşam konser verecek olan Deutsche Oper Berlin Baroque Ensemble üyeleri genç müzisyenlerle “Ustalık Sınıfı” yapacak.
Emrah Sefa Gürkan Rönesans ve Medicileri anlatacak
Aynı gün saat 19.00’da akademisyen, tarihçi, yazar Emrah Safa Gürkan Rönesans ve Mediciler başlıklı söyleşi gerçekleştirecek.
Shakespeare ve müzik
Festivalin üçüncü gününde CRR Fuayesi’nde sanatseverleri “Shakespeare ve Müzik” başlıklı Shakespeare’in farklı oyun ve sonelerinden metinlerarası kolaj yöntemiyle hazırlanmış performans karşılayacak.
Kahvenin kokusunda müzik
15 Nisan akşamı, Les Essences’in vereceği “Kahvenin Avrupa Yolculuğu” başlıklı konserde, Türk etkisiyle ortaya çıkan klasik müzik eserleri seslendirilecek.
Barok sarayında gezinti
16 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de Hande Cangökçe ve Kaan Buldular’ın kurduğu Dua Lamente “Barok Sarayında Gezinti” başlıklı konser verecek
Bilinmeyen eserlere yolculuk
Aynı akşam saat 21.00’de uluslararası başarılara sahip bir barok orkestrası olan Darmstadt Barok Solistleri müzikseverlerle buluşacak.
Vivaldi evreninde dans
Festivalin son günü olan 18 Nisan Pazartesi akşamı ise; ünlü İtalyan dans topluluğu Spellbound Contemporary Ballet izleyenleri Vivaldi’nin evrenine sıra dışı bir yolculuğa çıkaracak.
Nurgül Çomak keman sergisi
CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali kapsamında, Türkiye’nin ilk kadın keman yapımcısı olarak uluslararası müzik camiasına hizmet veren Nurgül Çomak’ın yaptığı viyola, çello ve kemanlardan oluşan sergi de görülebilecek.