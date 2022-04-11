CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda 13 – 18 Nisan tarihleri arası, CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali gerçekleştirilecek. Festival kapsamında, konserlerin yanı sıra; söyleşi, sergi, ücretsiz fuaye konserleri, dans gösterisi ve ustalık sınıfı çalışmaları da sanatseverleri bekliyor.

Antik Dönem Enstrümanlarıyla Konser

CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali, 13 Nisan, saat 17.00’de fuaye alanında ücretsiz olarak gerçekleşecek Otto Barok konseri ile başlayacak.

Bizans Akademisi’nden Vivaldi şöleni

Festivalin ilk akşamında ise Grammy ve Gramophone gibi prestijli ödüllere sahip Accademia Bizantina konser verecek. Konser saat 21.00’de başlayacak.

Usta müzisyenlerden ücretsiz ders imkânı

Festivalin ikinci günü olan 14 Nisan’da saat 17.30’da aynı akşam konser verecek olan Deutsche Oper Berlin Baroque Ensemble üyeleri genç müzisyenlerle “Ustalık Sınıfı” yapacak.

Emrah Sefa Gürkan Rönesans ve Medicileri anlatacak

Aynı gün saat 19.00’da akademisyen, tarihçi, yazar Emrah Safa Gürkan Rönesans ve Mediciler başlıklı söyleşi gerçekleştirecek.

Shakespeare ve müzik

Festivalin üçüncü gününde CRR Fuayesi’nde sanatseverleri “Shakespeare ve Müzik” başlıklı Shakespeare’in farklı oyun ve sonelerinden metinlerarası kolaj yöntemiyle hazırlanmış performans karşılayacak.

Kahvenin kokusunda müzik

15 Nisan akşamı, Les Essences’in vereceği “Kahvenin Avrupa Yolculuğu” başlıklı konserde, Türk etkisiyle ortaya çıkan klasik müzik eserleri seslendirilecek.

Barok sarayında gezinti

16 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de Hande Cangökçe ve Kaan Buldular’ın kurduğu Dua Lamente “Barok Sarayında Gezinti” başlıklı konser verecek

Bilinmeyen eserlere yolculuk

Aynı akşam saat 21.00’de uluslararası başarılara sahip bir barok orkestrası olan Darmstadt Barok Solistleri müzikseverlerle buluşacak.

Vivaldi evreninde dans

Festivalin son günü olan 18 Nisan Pazartesi akşamı ise; ünlü İtalyan dans topluluğu Spellbound Contemporary Ballet izleyenleri Vivaldi’nin evrenine sıra dışı bir yolculuğa çıkaracak.

Nurgül Çomak keman sergisi

CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali kapsamında, Türkiye’nin ilk kadın keman yapımcısı olarak uluslararası müzik camiasına hizmet veren Nurgül Çomak’ın yaptığı viyola, çello ve kemanlardan oluşan sergi de görülebilecek.