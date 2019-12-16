CRR’de Şeb-i Arus

16 Aralık 2019

Mevlânâ Celâleddin Rumi’nin 746. Vuslat Yıldönümü nedeniyle, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda özel bir etkinlik gerçekleşecek. Şefliğini tambur sanatçısı Hakan Talu’nun yaptığı CRR Türk Müziği Topluluğu, 17 Aralık akşamı, saat 20.00 de “Aşk İle” başlıklı programla sanatseverlerle buluşacak. Topluluğa, Şehir Tiyatrosu sanatçıları Hümay Güldağ ve Bora Seçkin şiirlerle eşlik edecek.

Etkinlik müzik, şiir ve sema töreni olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

İlk icrası 180 yıl önce

Etkinliğin birinci bölümünde; Zekâi Dede, Hammamizâde İsmail Dede gibi klasik ve yakın dönem bestekârların eserlerinden örnekler seslendirilecek. Eser aralarında, Mevlâna’nın Mesnevi’si ve Divan-ı Kebir’inden şiirler ve rubailer söylenecek.

İkinci bölümde; ilk icrası 3 Nisan 1839’da Beşiktaş Mevlevihane’sinde yapılan Hammamizâde İsmail Dede’nin Ferahfeza makamındaki Mevlevi Âyini eşliğinde Sema Töreni yapılacak.