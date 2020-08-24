Cunda Despot Evi’nden her güne bir etkinlik

24 Ağustos 2020

Cunda Despot Evi, yaz boyu devam eden etkinlik ve aktivitelerini sürdürüyor. Spordan sanata, yeme içme dünyasından müziğe kadar pek çok alanda yaptığı etkinliklerle Despot Evi, sadece otel misafirlerini değil, Cunda’nın tüm misafirlerine de ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Cunda Despot Evi’nde her Salı Ersin Şenkaya ile kürek dersleri veriliyor. Her Çarşamba MA’ADRA bağlarına özel tur düzenleyen otel, Perşembe günlerini de yine farklı bir etkinlikle sürdürüyor. Salmaner Tekne’de gerçekleşen kalamar tutma etkinliği, misafirlere farklı bir seçenek sunuyor. Gün, Cunda’da özel barbekü partisi ile sona eriyor.

Cunda Despot Evi haftasonuna havuz başında ve yemyeşil çimenlerin üzerinde, açık havada gerçekleşen yoga dersleri ile başlıyor. Cumadan Pazara kadar her gün gerçekleşen yoga dersleri Tuğba Elmalı ile gerçekleştiriliyor. Hakan Kiltepe saksafon dinletileriyle Cunda Despot Evi güneşi uğurluyor.

Açık hava sinema gösterimleri de Cunda Despot Evi’nin bir parçası. Ay boyunca Woody Allen’ın en sevilen ve unutulmayan filmleri gösteriliyor.

Cunda Despot Evi, 6’sı süit olmak üzere 28 odasıyla misafirlerini ağırlıyor.