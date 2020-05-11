Cunda Despot Evi’ne İtalya’dan tasarım ödülü

11 Mayıs 2020

107 ülkeden 105 farklı kategoride tasarımların değerlendirildiği A Design Awards 2020 yarışmasında KHG Mimarlık Dr. Yüksek Mimar Işıl Gençoğlu’nun imzasıyla restore edilen Cunda Despot Evi altın ödül kazandı.

Cunda Despot Evi’ni otel olarak turizm sektörüne kazandıran İsmail Polat, ödülün zamanlama olarak da kendileri için kıymetli olduğundan söz ederek şunları söyledi:

“1980 yılından itibaren, 2015 yılına kadar; depremler, yangınlar ve gizlice içeri girilerek yapılan yağmalamaların neticesinde bina metruk ve kullanılamaz hale gelmişti. Despot Evi bu halinden çıkarılarak yeni organizasyon şemasıyla, tarihi yapının özgün dokusuna zarar vermeden bir tasarım ve uygulama işi kapsamında ‘Korumanın ve Tarihsel Sürekliliğin’ bir parçası olarak yerini aldı. Cunda Despot Evi’nde sadece otel olarak hizmet vermiyoruz, aynı zamanda bir tarihi yaşatma sorumluluğunu da üzerimizde taşıyoruz. Turizm sektörünün de boyut değiştireceği yeni dönemde misafirlerimizi ağırlamayı heyecanla bekliyoruz.”