Cüneyt Asan’ın konuğu ünlü şefler

29 Haziran 2020

“Etin profesörü” olarak tanınan Cüneyt Asan, yeni programı “Mutfağın Şefleri’nde tüm izleyicilerin evinde kolaylıkla uygulayabileceği tariflere odaklanıyor. Asan, şef konuğuyla sohbet eşliğinde lezzetleri hazırlarken malzemeler de tanıtılıyor, püf noktaları anlatılıyor.

Cüneyt Asan programla ilgili olarak “Mutfağın Şefleri’nde şeflerin elinde şekillenen tüm izleyicilerin evinde kolaylıkla uygulayabileceği leziz tariflere odaklanıyoruz. Şef konuğumla keyifli bir sohbet eşliğinde sofraları zenginleştirecek pek çok lezzeti birlikte hazırlarken bir yandan da malzemeleri yakından tanıtacak, mutfak ipuçları paylaşacağız. Ekran başındakiler ünlü şeflerin farklı lezzetleriyle tanışırken, yaratıcı yemek tarifleri için ipuçları verecek, yemeklere yaratıcı dokunuşlar katacak öneriler paylaşacağız. Kuşkusuz yemek tarifinden fazlasını sunacağız” diyor.

“Mutfağın Şefleri”nin ilk konuğu ise “Levrekli Yalancı Sarma” tarifi ile D.ream Marka Şefi Melih Demirel oldu. Program, her pazartesi saat 12.45’ta NTV’de yayınlanıyor…