Darüşşafaka, Ali Özgentürk’ün eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor

Küçük yaşta anne ve/veya baba kaybı yaşamış, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilere 158 yıldır eğitimde fırsat eşitliği sunan Darüşşafaka Cemiyeti, kültür sanat alanında kendisine emanet edilen eserlere sahip çıkmayı sürdürüyor. Söz konusu eserlerin korunması ve daha büyük kitlelere ulaştırılması için çalışmalarına devam eden Darüşşafaka Cemiyeti, Türk sinemasının yetiştirdiği değerlerden yapımcı, yönetmen ve senarist Ali Özgentürk’ün eserlerini de sanatseverlerle buluşturuyor.

YouTube sayfasında

2019 yılında yaptığı bağışla toplam 100’e yakın eserin tüm telif haklarını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlayan Ali Özgentürk’ün yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği dokuz film, Kasım ayının sonuna dek Darüşşafaka Cemiyeti’nin YouTube sayfasında yayımlanacak. Darüşşafaka Cemiyeti, www.youtube.com/user/darussafaka1 adresi üzerinden izlenebilecek filmlerin görüntülenme sayısına göre ilave bir gelirin sahibi olacak. Söz konusu kaynak Darüşşafaka’da eğitimlerine devam eden 1.000’e yakın öğrencinin ihtiyaçları için kullanılacak. Ağustos ayı itibariyle sanatseverlerle buluşacak filmler şöyle:

Ağustos: Beni Sev (2011) Ali Özgentürk (Yapımcı, yönetmen, senarist) 2011; Görünmeyen (2011) Ali Özgentürk (Yönetmen, senarist) 2011.

Eylül: Yengeç Oyunu (2009) Ali Özgentürk (Yönetmen, senarist) 2009; Kalbin Zamanı (2004) Ali Özgentürk (Yönetmen, senarist), Onur Ünlü (senarist) 2004.

Ekim: Mektup (1997) Ali Özgentürk (Yönetmen) 1997, Seni Seviyorum Rosa (1992) Işıl Özgentürk (Yönetmen, senarist) Ali Özgentürk (Yapımcı) 1992.

Kasım: Su da Yanar (1987) Ali Özgentürk (Yönetmen), Işıl Özgentürk (Senaryo) 1987; Bekçi (1985) Ali Özgentürk (Yönetmen), Ali Özgentürk, Işıl Özgentürk (Senaryo); 1985

At (1981) Ali Özgentürk (Yönetmen), Işıl Özgentürk (Senaryo) 1981.