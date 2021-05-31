DasDas online yaza tiyatro ve müzikle giriyor

DasDas Online, yaza 12 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.15’te seyirciyle buluşacak olan Aras Kargo’nun katkılarıyla dijitalleştirilen ‘Rivayet Radyosu’ ile giriyor. Mert Fırat’ın usta yazar Sabahattin Ali’den hikâyeler okuyacağı gecede kendisine Korhan Futacı ve orkestrasının müzikleri eşlik edecek.

18 Haziran Cuma akşamı saat 21.15’te ‘Timsah’, DasDas Online’da olacak. Tom Basden imzalı oyunda, gösteri toplumunun sistemle el sıkışmayı seçen aktörleriyle hesaplaşılıyor.

Firuze Engin imzalı ‘Güle Güle Diva!’, 19 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.15’te seyircisini bekliyor. Kariyerinin zirvesindeyken inzivaya çekilen bir divanın geri dönüşünü seyirciye aktaracak ‘Güle Güle Diva!’

Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından Ceren Boz ve Nagihan Gürkan tarafından sahneye uyarlanan ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’, 25 Haziran Cuma akşamı saat 21.15’te kendini bilmek ve bulmak arasındaki kayboluş hikâyesini izleyenlere sunmak için perdelerini açıyor.

Son olarak DasDas Online, 26 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.15’te Anadolu Efes tarafından dijitalleştirilen Westend / Batının Sonu ile Haziran ayına veda edecek. Oyunda seyirciler, Eduard ve Charlotte çiftinin şehirden uzak yeni evlerinde eski dostlarını ağırladıkları bir akşamda konuşulmaya cesaret edilemeyen konuların açılmasına ve ortaya dökülen sırlara tanıklık edecek.