DasDas oyunları Mart ayında da çevrimiçi
Anadolu Efes tarafından dijitalleştirilen ‘Joseph K.’ ve ‘Westend / Batının Sonu’ oyunlarının yanı sıra Aras Kargo’nun katkılarıyla dijitalleştirilen ‘Uyku Nereye Kaçar?’, ‘Güle Güle Diva!’, ‘Timsah’ ve ‘Astro Ay’a Tırmanıyor’ bu ay gösterimde.
DasDas Online Mart ayı etkinliklerine 12 Mart Cuma akşamı 21.15’te Franz Kafka’nın Dava’sından yola çıkan ‘Joseph K.’ ile başlıyor. 14 Mart Pazar günü 13.00’te Alper Baytekin tarafından tasarlanıp yönetilen çocuk oyunu ‘Uyku Nereye Kaçar?’ perdelerini açıyor. Firuze Engin’in yazıp yönettiği ‘Güle Güle Diva!’ da 19 Mart Cuma akşamı 21.15’te DasDas Online’da olacak. 20 Mart Cumartesi akşamı 21.15’te ‘Timsah’ izleyicilerle buluşacak. 21 Mart Pazar günü ‘Astro Ay’a Tırmanıyor’ yeniden sahnelenecek.
DasDas Online Mart ayına ‘Westend / Batının Sonu’ ile veda edecek. Oyun, 26 Mart Cuma akşamı 21.15’te gösterimde olacak.