DasDas’ın oyunları dijitale taşınıyor

COVID-19 salgını çerçevesinde alınan tedbirler sebebiyle tiyatrolar perdelerini kapatmak zorunda kaldı. Anadolu Efes, COVID-19 sebebiyle kapalı olan özel tiyatrolara katkı sağlamak için Tiyatro Kooperatifi tarafından başlatılan ‘Bizde Yerin Ayrı’ kampanyası kapsamında kurumsal destek veren ilk şirket oldu. Şimdi de pandemi öncesi DasDas’ta tiyatroseverlerle buluşan Westend/Batının Sonu, Joseph K. ve Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet oyunları Anadolu Efes’in katkılarıyla dijital platforma taşınıyor.

Online olarak takip edilecek Joseph K. ve Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet oyunlarının biletleri de satışa sunuldu.