Deep Purple İstanbul’a geliyor

“Smoke On The Water”, “Highway Star”, “Burn”, “Child in Time”, “Soldier of Fortune”, “Hurricane”, “Perfect Strangers” gibi birçok ölümsüz şarkı ile tüm dünyada 100 milyondan fazla albüm satışına ulaşan Deep Purple, İstanbullu müzikseverler ile yıllar sonra bir kez daha buluşmaya hazırlanıyor. Tüm zamanların en iyi rock gruplarından biri olarak nitelendirilen Deep Purple ‘The Whoosh! Tour’ kapsamında, Aktif Bank’ın katkılarıyla 25 Mayıs akşamı İstanbul Life Park’ta sahne alacak.

50 yılı aşkın geçmişinde, rock müzik tarihinin önemli virtüözlerini yetiştiren Deep Purple; Ritchie Blackmore’un yanı sıra, David Coverdale, Glenn Hughes, Joe Lynn Turner, Joe Satriani gibi isimleri kadrosunda ağırladı. Müzik serüvenlerine 22 stüdyo albüm olmak üzere onlarca canlı albüm sığdırmış, Ian Gillan, Roger David Glover, Ian Paice, Steve Morse ve Don Airey’den oluşan grubun son stüdyo albümü, geçtiğimiz kasım ayında yayınlanan “Turning to Crime.”