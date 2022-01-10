Deneysel Arkeoloji Merkezi kuruldu

Prof. Dr. Serdar Aybek, kazılardan çıkan veriler doğrultusunda kazıevinde Metropolis Deneysel Arkeoloji Merkezi oluşturmuş. Şehirde sosyal yaşam ve dönemin geçim kaynaklarına dair üretim araçlarının dönemin malzemelerinden reprodüksiyonlarının yapılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Örneğin, zeytinyağı pres taşı kendi dönemindeki malzeme ve teknikle tekrar yontulmuş. Kentin temel geçim kaynaklarından biri olan zeytinyağının yaklaşık iki bin yıl önceki teknoloji ile yeniden üretilmesi planlanıyor.

Antik teknoloji bilgileri temel alınarak inşa edilen cam fırında ise bin 500 yıl önce üretilen Metropolis’e özgü cam bardakların yeniden aynı teknikle yapılması planlanıyor. Bu bardakların asıllarını da yakından görme fırsatı buluyoruz.

İnteraktif etkinlikler yapılacak

Metropolis Deneysel Arkeoloji Merkezi için Torbalı Kaymakamlığı, Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Torbalı Belediyesi ile görüşülerek ortak bir proje hazırlanmış. Taslak projeye göre öğrenciler iki temel grupta Metropolis’te uygulama ve tanıtım etkinliklerine katılacaklarmış. Öğrenciler, kazı çalışmalarını yerinde görüp inceleyerek tarihe tanıklık etme şansı bulacaklarmış. Antik kentteki interaktif etkinlikler ve atölye çalışmalarında uygulamalı deneysel yöntemler kullanılarak çocukların eskiçağda bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetleri öğrenmelerine olanak sağlanacakmış.