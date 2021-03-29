Deniz suyuyla tatlı obruk sularının buluştuğu Narlıkuyu

Pandemi koşullarında öğlen yemeğini yediğimiz Narlıkuyu’da Üçgüzeller mozaiği de sergileniyor. Romalı komutan Poimeinos burada yüzeye çıkan şifalı kaynak suyunun başına termal hamam yaptırmış ve hamam zeminini üç güzeller olarak tanımlanan gözalıcı mozaikle süsletmiş. Aglaia, Thalia ve Euphrosyne adlı üç yarı tanrıçayı dans ederken betimleyen mozaik figürü korumaya alınmış ve yapı küçük bir müzeye dönüştürülmüş.

Yemek yediğimiz lokanta denizin hemen kenarında. Obruklardan gelen soğuk tatlı suların kaynadığı, içilebilecek tattaki doğal akvaryum denizinde yüzdüğüm günleri anımsıyorum. Biraz daha sıcak olsa yörenin lagosları, jumbo karidesleri servis edilene kadar bir yüzüp geleceğim! Tabii kaya korukları, acı biberler de soframızda…