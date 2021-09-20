Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın yeniliği: Yapım Destek Platformu



Sinemanın en temel öğesi olan “senaryo geliştirme” konusunda ilk uzun metraj senaryolarını yazan senaristleri desteklemek ve yapım öncesinde Türk Sineması’nın yazınsal sorunlarına katkı sağlamak amacıyla DenizBank ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın beşinci yılında yarışmacıları bir yenilik bekliyor. Belirli nitelikleri karşılayan senaryoların yolculuğuna katkı sağlamak ve daha profesyonel destek almaları için yarışmanın yeniliği olarak bu yıl ilk kez hayata geçirilen Yapım Destek Platformu’na başvurular 5 Kasım tarihine dek yapılabilecek.

Yapımcı ve finansal plan zorunluluğu getirilecek yarışmanın jüri üyeleri ise dağıtım ve yapım alanında isimlerden seçilecek ve bununla da yarışmacıların henüz Pitching aşamasında doğru isimler ile iletişim kurması sağlanacak. Başvuruların ardından seçilecek 10 finalist ise sektörün önde gelen isimlerinin yer alacağı jüriye projelerini sunma fırsatı bulacak. Sunumların sonunda birincilik ödülünün sahibi 50 bin TL maddi destek almaya hak kazanacak.