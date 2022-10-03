Devin Oktar Yalkın’ın “Obsidyen” isimli sergisi Evin Sanat Galerisi’nde

“Obsidyen”, Devin Oktar Yalkın’ın uzun yıllardır üzerine çalıştığı serilerinden bir araya getirilmiş bir seçki. Sanatçının siyah-beyaz, minimal öğelerin yoğun kontrastlı ve vurucu bir üslupla bir araya geldiği fotoğrafları izleyicileri hayal güçlerinde gizemli bir yolculuğa davet ediyor. Sergi, 4 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi’nde izlenebilecek. Sergi aynı zamanda 5. 212 Photography Istanbul’un ana sergileri ve 17. İstanbul Bienali’nin paralel etkinlikleri arasında yer alıyor.

Amerika’da yaşayan Yalkın, uzun yıllardır üzerine yoğunlaştığı siyah-beyaz fotoğrafları ile birçok ülkede sergi ve fuara katıldı, ödüller aldı. Sanatçının yapıtları aynı zamanda New York Times, Time, New Yorker, Vanity Fair, Vice ve Rolling Stone gibi birçok dergide yer aldı ve İstanbul Modern gibi koleksiyonların parçası oldu.

Serginin haricinde galeri bünyesinde Yalkın’ın editöryal işlerinden bir seçkinin de görülebilecek olması, Türkiye’deki izleyicilerin sanatçıyı yakından tanımalarına vesile olacak.