Devlet Opera ve Balesi’nin repertuvarından seçmeler dijital yayında

20 Nisan 2020

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT işbirliğiyle 1 Mayıs tarihine kadar “Sanat Heyecanı Evimizde” sanat etkinlikleri kapsamında Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eserler, konserler ve opera belgeselleri TRT2’de seyirciyle buluşuyor.

Bu sanatsal etkinlikler kapsamında Devlet Opera ve Balesi’nin zengin dijital arşivi de dijital ortamda sanatseverlere sunuluyor. Repertuvardan seçmeler, Bakanlığın YouTube kanalından izlenebiliyor.

TRT2’de bu bağlamda 24 Nisan Cuma günü saat 20.00’da 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nde “Bolşoy Solistleri Gala Konseri”, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’da “Konser Zamanı Öğretmenlere Vefa” konseri yer alacak.

YouTube’da ise Donizetti’nin “Aşk İksiri”, Bizet’nin “Carmen”, Adam’ın “Giselle”, Verdi’nin “La Traviata” (Kamelyalı Kadın), Çaykovski’nin “Romeo ve Juliet” isimli eserleri yayında.