Devlet Tiyatroları “Perde!” diyor

Yeni tiyatro sezonuna 17 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları, 21 Eylül’den itibaren sanatseverlere perdelerini açacak. Devlet Tiyatroları, 2021-2022 sanat sezonunda açık hava mekanlarını kullanmaya devam ederken, salonlarını da küresel salgın tedbirleriyle kullanıma açacak. Devlet Tiyatrolarında İstanbul 4, İzmir Devlet Tiyatrosu 3, Ankara, Konya ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 2, Bursa, Van, Adana ve Antalya Devlet Tiyatroları 1 yeni oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Yeni oyunların yanı sıra geçtiğimiz sezonda kapalı gişe oynayan ve sanatseverlerden ilgi gören ‘Cimri’, ‘Kontrabas’, ‘Sonsuzluk Kitabevi’, ‘Bizim Yunus’, ‘Aşık Veysel, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘İki Bekar’, ‘Akide Şekeri’, ‘Kürk Mantolu Madonna’, ‘Ölümcül Oyun’ ve ’39 Basamak’ gibi oyunlar yeni sezonda da seyirciyle buluşacak.

Sezonun ilk oyunu “Sırça Kümes”

Bursa Devlet Tiyatrosu, modern Amerikan tiyatrosunun bilge kalemi Tennessee Williams’ın başyapıtı ‘Sırça Kümes’ ile 21 Eylül’de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde seyircisine merhaba diyecek.

İstanbul sahnelerinde 4 yeni oyun

Yeni sanat sezonunda yerli ve yabancı yaklaşık 150 farklı oyun sahneleyecek olan Devlet Tiyatroları’nın ilk ay repertuarında en fazla yeni oyun İstanbul Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. İstanbul Devlet Tiyatrosu 2021-2022 tiyatro sezonuna 4 yeni oyun ile başlayacak. “Seneye Bugün”, “Gazale (Uzun Gece)”, okuma tiyatrosu “Bir Arap Gecesi” ve çocuk oyunu “Şuşa ile Kiki (Yer ile Gök Arasında)” İstanbul sahnelerinin seyirciyle buluşacak yeni oyunları olacak.

Diğer şehirler

Ankara Devlet Tiyatrosu ‘Periferi’ ve ‘Dr. Jekyll ile Bay Hyde’ı; Adana Devlet Tiyatrosu ‘Gecenin Karanlığında’yı; İzmir Devlet Tiyatrosu ‘Ben Feuerbach’ ve ‘Neyzen Tevfik’ ile ‘Hacı Bektaş’ı; Diyarbakır Devlet Tiyatrosu ‘Bir Adam Yaratmak’ adlı eseri ve ‘Gün Eksilmesin Penceremden’i; Antalya Devlet Tiyatrosu ‘Ziyaretçi’ adlı oyunu; Konya Devlet Tiyatrosu ‘Karanlıkta Komedi’ ile ‘Kadınlar İstasyonu’nu; Van Devlet Tiyatrosu ‘Üç Yaşam Bir Öykü’ isimli eseri sahneleyecek.