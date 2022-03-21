Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 23. yaşında

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde 23’üncü kez perdelerini açmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en uzun soluklu tiyatro festivali olan Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nin biletleri satışa çıktı.

27 Mart – 30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Festival öncesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Emrah Keskin basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda, festivalde bu yılki programda yer alan yerli ve yabancı oyunlar ile ilgili detaylı bilgiler paylaşılırken, festivalin Türkiye’deki tiyatro severler için önemine de vurgu yapıldı.

Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bu yıl yurt dışından 3, Türkiye’den ise 19 tiyatronun katılımı ile toplam 22 farklı oyuna ev sahipliği yapacak.

Mustafa Kurt

Basın toplantısında açıklamada bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü olarak ülkemizin farklı şehirlerinde her yıl gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslararası tiyatro festivalleri içinde Mart ayında başlattığımız ikinci festival Adana Tiyatro Festivali. Açılışını 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde yapacağımız bu festival ününü ülkemizin dışına taşımış, çok değerli bir uluslararası etkinlik” dedi.

Nevgül Bilsel Safkan

Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’ni 23. kez düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak, toplumsal gelişim adına sanatı herkes için erişilebilir kılmak, daha fazla insanı sanatla buluşturmak hedefiyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sanat alanındaki en uzun soluklu projemiz olan Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’ni, Sabancı Vakfı’nın temellerinin atıldığı topraklarda, 23’üncü kez düzenlemenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin kültür-sanat alanındaki önemli kilometre taşlarından biri olan Festival kapsamında bugüne kadar 45 farklı ülkeden 117 yabancı ve 307 yerli tiyatro topluluğu sahne aldı. Uluslararası boyutu ile yerli ve yabancı çok değerli tiyatro grupları ile oyunlarına ev sahipliği yapan Festival, bu yıl da bir ay boyunca sanatseverlerin buluşma noktası olacak. Festivali merakla bekleyen herkese şimdiden keyifli ve heyecanı yüksek bir festival geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.