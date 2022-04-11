Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nde 3. hafta

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen 23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, üçüncü haftasında da zengin bir programla sanatseverlerle buluşuyor. Festival, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi ve Sabancı Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyunlarla devam ediyor.

11-17 Nisan tarihleri arasında Tiyatro Sanat Değirmeni’nin “İyi Kötü Çirkin”, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “V. Frank”, Proje No2’nin “Acı Kaybımız”, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Misafir” oyunları Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde; Perde Sanat Tiyatrosu’nun “Thom Pain – Hiçbir şey” oyunu da Sabancı Oda Tiyatrosu’nda sahne alacak.

Oyunlar ve konuları

Oyuncu kadrosunda seyircinin ekranlardan takip ettiği Ersin Korkut, Hakan Bulut, Erdem Baş ve Eray Yasin Işık’ın yer aldığı Tiyatro Sanat Değirmeni’nin “İyi Kötü Çirkin” eserinde, iyilik ve kötülük kavramı, trajik bir olay örgüsü içinde hiciv ve esprili bir dille anlatılıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “V. Frank” oyununda, vahşi kapitalizmin acımasızlığı, tek değerin para olduğu ve iyilik, sevgi, merhamet gibi insani duygulara yer olmayan karanlık bir dünya anlatılıyor. Oyun insanın kaçınılmaz yazgısının, trajedisinin gerçekliğini ve yine insanın bu gerçeklikten kurtulmak için giriştiği çabanın kara komedisini sahneye taşıyor.

Lale Mansur ve Gizem Aldemir’in rol aldığı Proje No2’nin “Acı Kaybımız” oyununda birbirinden çok farklı hayatlara sahip iki kadının benzer hikayesi kara komedi tarzında anlatılıyor. Ödüllü yazar Yunus Emre Gümüş tarafından yazılan oyunun yönetmen koltuğunda Can Ali Alışandemir oturuyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un yönetmenliğini yaptığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun oyunu “Misafir”, Almanya’dan yıllar sonra dönen Musa’nın, doğup büyüdüğü topraklarda eski arkadaşları tarafından kabul edilmeyişini, yakın ve uzak çevresi tarafından istenmeyip dışlanmasını anlatıyor.

Will Eno’nun kaleme aldığı “Thom Pain – Hiçbir Şey” eseri “anlattıklarından öte anlatamadıkları ile öne çıkan bir oyun” sloganı ile sahne alıyor. Oyunun başrolünde Bora Karakul yer alıyor.