Devrim Erbil’in ‘’Yeni Resimler - Yeni Dokunuşlar” sergisi uzatıldı

Devrim Erbil’in Next Level AVM’de yer alan Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi’nde 2020 yılı için özel olarak tasarladığı eserlerinin yer aldığı ‘’Yeni Resimler – Yeni Dokunuşlar’’ Sergisi uzatıldı.

Sanat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen Erbil’in resimlerinin yanı sıra çeşitli malzemelerden ürettiği halıların da yer aldığı sergi, maske ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek 31 Mayıs tarihine kadar görülebilecek.

Pandeminin başlamasıyla İstanbul’dan Bodrum’a giden ve tamamen izole olmuş bir şekilde yedi aydan fazla bir süre çalışarak eserlerini ortaya koyan Erbil’in öğrencilik yıllarından başlayarak bugüne kadar geliştirdiği sanat anlayışını yansıtan sergide, özgün baskıdan fildişi kompozisyona, metal üzerine baskıdan sedef kakmaya kadar farklı tekniklerle oluşturulmuş eserler yer alıyor.