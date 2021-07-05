digitalSSM'in ilk e-kitabı

Sakıp Sabancı Müzesi digitalSSM Arşiv ve Araştırma Alanı, Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması projesi kapsamında ilk e-kitabını yayımladı. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri Selçuk Artut, Cemal Yılmaz ve Sakıp Sabancı Müzesi digitalSSM Arşiv ve Araştırma Alanı Yöneticisi Osman Serhat Karaman’ın editörlüğünü yaptığı kitap uluslararası bir nitelik taşıyor.

Teknoloji yardımıyla üretilen ve teknolojiye ihtiyaç duyan sanat eserlerinin korunma yöntemleri ve kültürel mirası korumakla görevli kurumların yaklaşımlarını odağına alan Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması projesi, farklı disiplin ve uzmanlık alanlarından profesyoneller arasında işbirliği oluşturma ve bilgi paylaşımı sağlamayı hedefliyor.

Proje kapsamındaki e-kitabın ilk bölümü, yazılıma dayalı sanat eserlerinin korunması, medya arkeolojisi, internet sanatı ve Web arşivleme konularını içeriyor. Bu bölümde aralarında medya arkeolojisi alanının kurucusu olarak kabul edilen Prof. Siegfried Zielinski’nin de yer aldığı ve INA (Institut national de l’audiovisuel), Rhizome, ZKM gibi önde gelen kurumların uzmanları tarafından kaleme alınan 12 makale yer alıyor. Kitabın ikinci bölümünde sanatçılar Alp Tuğan, Bager Akbay, Büşra Tunç, Can Büyükberber, Candaş Şişman, Ecem Dilan Köse, Eda Sütunç, Lara Kamhi, Onur Sönmez, Ozan Türkkan, Refik Anadol ve Selçuk Artut’un, eserlerinin korunmasıyla ilgili sorulara verdikleri cevaplar yer alıyor. Kitabın son bölümünü proje kapsamında 2019-2020 yıllarında Digilogue işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliklere ait içerikler oluşturuyor. Bu bölümde okuyucular, karekod yönledirmeleriyle proje kapsamında gerçekleştirilmiş konferansların video kayıtlarına da ulaşabiliyorlar.

Technological Arts Preservation adıyla İngilizce yayımlanan e-kitabın, dijital kültürel mirasın geleceğe taşınması çalışmalarına özgün bir katkı yapması ve uluslararası referans kaynaklardan biri olması hedefleniyor. Yayına Sakıp Sabancı Müzesi web sitesinden pdf ve epub formatlarında ücretsiz olarak erişilebiliyor.