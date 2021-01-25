“Dijital platformda tiyatro izlemek, önemli bir alternatif”

“İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı” oyunu ile geçtiğimiz aylarda iki ödül alan Ömer Burak Ünal, pandemi koşulları nedeniyle yaşanan sıkıntılar sonucunda dijital platformların önemine dikkat çekerek “yüz yüze izlemenin ya da oynamanın yerini tutmaz, ama her meslek grubu gibi tiyatro da gelişmeye ve değişime açık olmalı. Düşünün akşam işinizden evinize geliyorsunuz ve izlemek istediğiniz bir oyun var; fakat bulunduğunuz lokasyona uzak bir noktada. İşte tam da burada dijital platformda izlemek gibi bir alternatifin olması önemli. Ayrıca bu sayede dünyanın farklı farklı yerlerinde yapılan tiyatroya dair işleri de böylelikle izleyebilmek mümkün” diyor.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nda oyuncu, sahne eğitmeni ve genel sanat yönetmeni yardımcısı olarak görev yapan Ömer Burak Ünal, yaşadığımız salgın dönemi öncesinde düşündüğü projeleri anlatırken “açıkçası salgın sürecinin bana öğrettiği veya tekrar hatırlattığı şeylerden biri de geleceğin aslında ne kadar değişken bir yapıya sahip olduğu. Pandemi öncesinde deneysel mânâda bir tiyatro oyunu yönetmek gibi bir düşüncem vardı, hatta birkaç oyun araştırması da yapmıştım, fakat salgın nedeniyle maalesef gerçekleştirmedim” şeklinde konuşuyor.

İki ödül aldı

“Bireysel olarak yeni bir deneyim yaşamak adına dijital platforma da uygun olabilecek bir projenin içinde bulunmak istediğini” vurgulan Ömer Burak Ünal, 20 yıla yakın bir süredir tiyatroyla uğraşıyor. Ünal, yakın tarihlerde iki de ödül aldı:

“İki sezon boyunca gerek belediye tiyatrosu çatısı altında, gerekse davet edildiğim birçok uluslararası tiyatro festivallerinde ve dahi turnelerde sergilediğim ‘İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı’ ile Yeni Tiyatro Dergisi 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödüllerinde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü aldığımı öğrendikten iki hafta sonra yine aynı oyunla Eskişehir Sanat Derneği tarafından 19’uncusu düzenlenen Sanat Ödüllerinde ‘Yılın Oyuncusu’ seçildiğim haberi geldi” diyen tiyatrocu, ATV ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde ise Aziz karakterini canlandırıyor.