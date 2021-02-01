“Dijitalleşmeyle sınırsızlaşma ve kültürlerarası diyalog sanat dünyasına pozitif etki edecek”

Mekândan bağımsız, sınırları olmadan sanatı geniş kitlelere ulaştırma hedefiyle yola çıkan Artcrowdistanbul Online Galeri’nin kurucusu Şanel Şan Sevinç, “Dijitalleşmenin beraberinde getirdiği en önemli pozitif özellik, küreselleşmenin, sınırsızlaşmanın, kültürlerarası diyaloğun sanat dünyasına da pozitif etki edeceğine inanıyorum. Dilediğiniz fuarı, galeriyi, sergiyi olabilecek en detaylı şekilde gezmek, sanatçı ve eserlere ulaşabilmek izleyiciyi motive eden, perspektifini büyüten, eğiten ve satın alma arzusunu da tetikleyen aracılar” diyor.

Pandemi sürecinde varolabilmek

Şanel Şan Sevinç şöyle devam ediyor:

“Pandemi sürecinde finansal ve sosyal olarak var olabilmek için tüm dünyada sanat kurumları; müzeler, galeriler ve fuarlar sistemlerini dijital kamusal alana taşımanın yollarını aramaya başladı. 3D sunumlar, detaylı fotoğraf çekimleri, videolar, sanatçı röportajları, sosyal medya etkinlikleri derken Art Basel Hong Kong 250 bin izleyici rakamına ulaştı.

Bu sebeple dijital kamusal alan olarak adlandırabileceğimiz çevrimiçi kanallar artık hayatımızın bir uzantısı olarak bizlerle yaşayacak, bildiklerimizle beraber ona da adapte olmanın yollarını arıyoruz.”

İlk sergisini, Kezban Arca Batıbeki’nin kişisel sergisi On The Road II ile yapan Artcrowdistanbul, gerçek bir galerideymişçesine sergiyi gezme ve eserleri inceleyebilme deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Şanel Şan Sevinç galeri hakkında şunları söylüyor:

“Artcrowdistanbul mekâna, bölgeye, ülkeye bağlı kalmadan, sınırsız bir şekilde sanatı sadece merkezde İstanbul’da değil, tüm ülkede periferi için de ulaşılabilir hale getiren bu ortam sunmayı hedefliyor. Artcrowdistanbul’da sanatçılar ve global işbirlikleriyle Türk sanatını uluslararası platformlarda temsil etmeyi de planlıyoruz.”

Yeni sergi

Artcrowdistanbul’un yeni sergisi Şubat ayının ikinci haftasında izleyici ile buluşacak. 00:03 adlı sergide Burcu Aksoy, bilinen mekânsal çalışmalarının aksine bedensel, figüre dayalı çalışmalarını mekânsal kompozisyonları ile eşleştirdiği eserlerini izleyicilere sunacak.