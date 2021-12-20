“Dikiş Aşkına Singer 170. Yıl Sergisi”

Singer, 170. yılına özel olarak oluşturduğu “Singer 170. Yıl Sergisi”ni Rahmi M. Koç Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturdu. İki asra yaklaşan tarihi boyunca tanıklık ettiği sosyal ve ekonomik olayların izlerini taşıyan makine ve materyallerin ilk kez gün yüzüne çıkartıldığı sergi, 16 Şubat 2022 tarihine kadar gezilebilecek.

Yurt dışından ve Anadolu’nun farklı bölgelerinden toplanan, şahsi koleksiyonlardan temin edilen tarihi makinelerin yanı sıra sergide, yine tarihi değeri olan radyo, makas, kaşık, saat gibi Singer markalı birçok ürün, her biri bambaşka hayatlara dokunan nostaljik fotoğraflar, fatura ve kıymetli belgeler de yer alıyor.