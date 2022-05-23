Dikkat! Antalya aynı zamanda bir gastronomi destinasyonu

Antalya, turizmin başkenti olarak öne çıkıyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor; konuklara deniz, kum, güneş ve tarih sunuluyor. Dünyada benzer şehirler, aynı zamanda gastronomileriyle de öne çıkmaktalar. Ancak, Antalya gastronomisi deyince aklımıza birkaç mekândan, birkaç üründen başkası gelmiyor. Oysa tanıtılacak yöresel yemekleri ve yerel ürünleri öyle çok ki… İşte bu nedenle Antalya gastronomisinin de öne çıkarılabilmesi için "Antalya'nın Gastronomi Destinasyonu Olması İçin Gerekli Stratejiler Çalıştayı" düzenlendi. Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) tarafından, Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) desteğiyle organize edilen, benim de bir panelde moderatör olarak bulunduğum çalıştayda gastronominin geliştirilmesi için öneriler sunuldu. Sanıyorum farklı kategorilerden profesyonelleri bir araya getiren şehirdeki ilk etkinlikti.

Ersin Yazıcı

Sözen Organizasyon’un da desteklediği çalıştayın açılışında Vali Ersin Yazıcı turizme öncülük eden bir kent olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Tatil için dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimize lezzetlerimizi de sunmalıyız. 'Köfte piyaz yiyelim.' düşüncesinin yanına yeni lezzetler eklenmeli. Antalya'da deniz, kum, güneşin yanına gastronominin, kentin lezzetlerinin de eklenmesi, turistlerin Türk mutfağından farklı lezzetleri tadıp dönmesi gerekiyor. Bunun için yapılacak çalışmalara Valilik olarak her zaman destek veriyoruz."

Davut Çetin

ATSO Başkanı Davut Çetin de yıllardır Antalya'nın turizmini çeşitlendirmeye, marka değerini artırmaya çalıştıklarını, kent turizmini geliştirme konusunda kültür ve sanat projeleri yaptıklarını anlattı.

"Rota Antalya" gibi dijital turizm uygulamalarının ardından “gastronomi turizmi"ni çalışma programına dahil ettiklerini vurgulayan Çetin, "Antalya piyazına, serpme böreğe, tahinli kabak tatlısına, turunç kabuğu ve bergamot kabuğu reçeline coğrafi işaret aldık. Gastronomide az sayıda yıldız yaratmanın ötesine geçmeli, kentte gastronomi kültürünü geliştirmeli, Antalya'nın unvanlarına 'gastronomi kenti' unvanını da katmalıyız." ifadelerini kullandı.

Cansel Çevikol Tuncer

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer de Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun programları nedeniyle küçük bir rahatsızlık geçirmesi sonucu çalıştaya katılamadığını belirtti. Tuncer, turizmde dünyanın vazgeçilmez destinasyonları arasında yer alan kentin bu zenginliğinin, gastronomiyle daha da güçleneceğini anlattı.

Zeki Özen

AGYİD Başkanı Zeki Özen, kenti gastronomi destinasyonu haline getirebilmek için çalıştayda yol haritası belirleyeceklerini, bunların uygulanmasının da takipçisi olacaklarını vurguladı.

Uluslararası festival düzenlenecek

Toplantıya katılan şehrin gastronomi alanındaki temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve mülki idarenin bu konudaki isteği ve kararlılığı dikkatimi çekti. Çalıştaydaki panellerde dile getirenleri değerlendirip hemen yola çıkmaya hazır görünüyorlar. Antalya bunu çoktan hak ediyor.

Bu arada Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Sözen Organizasyon’un 1-4 Eylül tarihleri arasında uluslararası bir gastronomi festivali düzenleyeceklerini öğrendim. Yerli ve yabancı şeflerin katılacağı etkinlikte şehrin gastronomik değerlerinin festivale katılan Antalyalılarda uyandıracağı farkındalıkların da çok önemli olacağını düşünüyorum.